Asiatisk kock till Daengs Wok AB
Daengs Wok AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2025-09-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daengs Wok AB i Halmstad
Daengs Wok i Halmstad är känt för att tillaga äkta thaimat med råvaror av hög kvalitet. Vår mat är anpassningsbar för både vegansk och vegetarisk kost, och vi lägger stor vikt vid färska, smakrika ingredienser.
Vi söker en engagerad kock med erfarenhet inom asiatisk matlagning, särskilt thaimat. Du kommer att vara en nyckelperson i att upprätthålla och förbättra kvaliteten på våra rätter.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av asiatisk och speciellt thailändsk matlagning.
Förmåga att anpassa rätter efter olika kostpreferenser, inklusive vegan och vegetarisk kost.
Kreativitet och innovationsförmåga i köket.
Förmåga att hantera ett kök med högt tempo.Så ansöker du
För att ansöka, vänligen skicka ditt CV och personligt brev till sarahpham215@gmail.com
. Ange "Ansökan Kockposition" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Daengs Wok!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sarahpham215@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daengs Wok AB
(org.nr 556937-3383)
Lars Montins Väg 29 (visa karta
)
302 92 HALMSTAD Jobbnummer
9488884