Asiatisk Kock
2026-05-02
Kock med passion för koreanska och japanska smaker sökes till restaurang Yammy Kitchen.
Vi söker nu en kock som vill ta plats i vårt kök och sprida matglädje genom det bästa av Korea och Japan!
På restaurang Yammy Kitchen brinner vi för det asiatiska köket. Vi kombinerar de heta och smakrika traditionerna från Korea, Japan och andra asiatiska länder. Vårt mål är att erbjuda våra gäster autentiska och spännande matupplevelser i en avslappnad men professionell miljö.
Rollen som kock. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Laga allt från [t.ex. Bibimbap, Bulgogi, dumplings och Ramen men inte sushi]
Tillredning (prep) och ansvar för din station.
Säkerställa att köket upprätthåller högsta standard för renlighet och livsmedelssäkerhet.
Vi söker någon som älskar hantverket bakom matlagning. Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet som kock (helst inom asiatisk matlagning, men din attityd är viktigast).
Har goda kunskaper om asiatiska ingredienser och tekniker.
Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett kök med ett måttligt högt tempo.
Är en positiv lagspelare som bidrar till en god stämning i gruppen.
Vi erbjuder
Möjlighet till utveckling och fördjupning inom koreansk och japansk mat.
Kollektivavtal , månadslön, timlön.
Anställningsform: Heltid/deltid/tillsvidare.
Restaurangens öppettider: Onsdag och torsdag: 17-22. Fredag: 17-23. Lördag: 13-23. Söndag: 13-23.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Vänligen skicka ditt CV, ett foto på dig själv och ett kort personligt brev till yammykitchen@gmail.com
senast den 31 maj 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Observera! vi tar inte emot ansökningar via telefon och personliga besök på restaurangen. Vi kommer inte att svara på alla ansökningar, endast de vi kallar till intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: yammykitchen@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Y-Kitchen AB
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
