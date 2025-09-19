Asiatisk kock
2025-09-19
Looking for asian cook. Preferably candidates with some experiences working in the kitchen. Main task includes making asian speciality food, preparing of different food materials, maintaining the hygiene condition and organization of the kitchen. Preferable if you have language skills in Chinese.
This recruitment concerns allocation at restaurant in Stenungsund with adress:
Mr Johanssons krog
Importgatan 2a
422 46 Hisings Backa
