Asiatisk kock

Mivili Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2025-09-19


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mivili Restaurang AB i Göteborg

Looking for asian cook. Preferably candidates with some experiences working in the kitchen. Main task includes making asian speciality food, preparing of different food materials, maintaining the hygiene condition and organization of the kitchen. Preferable if you have language skills in Chinese.

This recruitment concerns allocation at restaurant in Stenungsund with adress:
Mr Johanssons krog
Importgatan 2a
422 46 Hisings Backa
Stigs Center

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: mrjohanssons@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering hösten 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mivili Restaurang AB (org.nr 556566-0502)
Importgatan 2a (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Kontakt
Ansvarig
Minh Ha
mrjohanssons@hotmail.com

Jobbnummer
9516419

Prenumerera på jobb från Mivili Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mivili Restaurang AB: