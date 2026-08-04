Asbestsanerare sökes
W Entreprenad i Skåne AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Helsingborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Helsingborg
2026-08-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos W Entreprenad i Skåne AB i Helsingborg Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Weab är ett väletablerat företag baserat i Helsingborg/ Malmö med lång erfarenhet och en stark position på marknaden. Från att ha varit ett renodlat golvföretag har vi idag över 90 anställda inom olika yrkeskategorier, detta gör att vi har kapacitet att möta marknadens efterfrågan samt leverera tjänster av hög kvalitet. Med medarbetare inom flera yrkeskategorier kan vi erbjuda ett bredare tjänsteutbud och arbeta mer effektivt och lösningsorienterat mot kund.
Våra värdeord engagemang, kvalitet och ansvar ska genomsyra allt vi gör. Vi förenar professionell kompetens med en familjärkänsla och strävar alltid efter att tillgodose våra kunders behov och önskemål genom kvalitet, pålitlighet och långsiktiga relationer. Hos oss blir du en del av ett tryggt företag med korta beslutsvägar och en kultur där alla hjälps åt och vill framåt.
Om rollen
Vi söker nu efter asbestsanerare och rivare till vårt team i Helsingborg och Malmö! Som asbestsanerare och rivare hos oss arbetar du självständigt såväl som i team främst med renovering och service. Det är inget krav med tidigare erfarenhet inom asbestsanering utan vi bistår med utbildning och hälsokontroller. Det är av större vikt att hitta rätt person för jobbet.
Arbetet kräver att du kan planera och genomföra dina arbetsuppgifter på egen hand, fatta beslut i vardagen och lösa praktiska problem ute på arbetsplatsen, med tillgång till arbetsledare som stöd.Profil
Kvalifikationer som vi söker:
• Är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och yrkesstolthet
• B-körkort
• Goda kunskaper inom svenska språket
Meriterande:
• Goda erfarenheter inom branschen
• Tidigare arbetat som asbestsanerare
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett stabilt företag
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling
• En positiv och inkluderande arbetsmiljö
• Ett varierande och flexibelt arbete
• Servicebil
• FriskvårdsbidragAnställningsvillkor
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: 100%, heltid
Ort: Helsingborg eller Malmö
Varmt välkommen med din ansökan redan idag till lina.waltscheff@weabgolv.se
– urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: lina.waltscheff@weabgolv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Asbestsanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W Entreprenad i Skåne AB
(org.nr 556745-9978), https://www.weabgolv.se/
Landskronavägen 22 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022145