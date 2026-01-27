Arrestantvakt timanställning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Norrbotten är Sveriges största och nordligaste region och är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området spänner över 14 kommuner - från Arvidsjaurs kommun i söder till Kiruna kommun i norr.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta på timmar i polisområde Norrbotten. Du kommer att arbeta både i Kalix och Haparanda. Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Detta innebär att du blir anställd vid varje enskilt arbetspass och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid.
Du får intern utbildning som kan komma att förläggas på annan ort. Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Arbetet som arrestantvakt innebär att du hanterar och bemöter människor som är frihetsberövade. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av t ex berusning. Som arrestantvakt är det ditt jobb att ta emot dessa personer samt ha den närmsta kontakten under deras tid som frihetsberövade i arrestlokalen.
Som arrestantvakt innebär dina arbetsuppgifter i huvudsak mottagning och bevakning av arrestavdelningens intagna personer. Du kan även få utföra s.k. DNA-topsning, daktning (fingeravtryck), urinprovtagning, avvisitering, registerslagning, dokumentering, fotografering samt anmälningsupptagning. Du kommer även utföra transporter till häktningsförhandlingar.
Arbetstempot varierar och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Det kan vara fysiskt krävande och förutsätter att du är vid god hälsa. Det ställer också stora krav på professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av respekt för allas lika värde. Arrestbevakning arbetsleds av stationsbefäl.
Ytterliga arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad. Det kan bland annat innebär att vara en del av Polismyndighetens interna uppdrag. Arbetsuppgifterna inom den interna servicen på myndigheten kan innefatta lokalservice och medverkande vid mindre flyttar och post-och godshantering. Även arbete i vårt garage med enklare rekond och service av bilar kan förekomma.
Arbetet innebär skiftgång och resor kommer att förekomma i arbetet. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten eller är polisstuderande
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska
• God datavana
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av servicearbete med många externa direktkontakter i form av personliga möten, som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Har vana av att arbeta med människor i utsatta miljöer
• Har erfarenhet av arbetet inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning
Personliga egenskaper
Som medarbetare är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet.
Du har ett intresse av att arbeta med människor och har en förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och situation utan att ta över personens känslor. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Du tillämpar ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå. Arbetet kräver även att du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har ett flexibelt förhållningsätt och trivs med att hjälpa och stötta andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Intermittent anställning
Arbetsort: Kalix & Haparanda
Arbetstid: På timmar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
