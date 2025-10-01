Arrestantvakt till lokalpolisområde Borlänge
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Dalarna är ett av tre polisområden i region Bergslagen med huvudsäte i Falun. Det geografiska området sträcker sig över 15 kommuner. Polisområde Dalarna är indelat i tre lokalpolisområden: Borlänge, Falun och Mora. På polisområdesnivå finns en utredningssektion samt ett kansli beläget i Falun.
Lokalpolisområde Borlänge ingår i polisområde Dalarna. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning m.m. Ditt bemötande har stor betydelse för den frihetsberövades upplevelse av polisen, vilket har stor vikt för den fortsatta utredningen. Arrestantvakter är alltid minst två i tjänst samtidigt och är de som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen. Arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl och de vanligast förekommande arbetsuppgifterna är mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn av de frihetsberövade. I uppdraget som arrestantvakt ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentation kring frihetsberövandet.
Utöver tidigare nämnda arbetsuppgifter kan det även tillkomma andra arbetsuppgifter, exempelvis transport av frihetsberövad till häkte eller sjukhus, DNA-topsning och daktning, anmälningsupptagning, diverse utredningsåtgärder, receptionsarbete, hittegodshantering, beslagshantering, fordonsunderhåll m.m.
Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Arbetet är fysiskt krävande och förutsätter att du är vid god hälsa.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning (som slutförts med godkänt resultat) alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med/ bemöta människor i utsatta och/ eller problematiska situationer, exempelvis från sjukvård, psykiatri eller väktare alternativt administrativa uppgifter.
• Genomfört polisens arrestantsvaktsutbildning med godkänt resultat
• Andra språkkunskaper utöver svenska som arbetsgivaren bedömer relevant där du kan använda språket i din yrkesutövning. Dina personliga egenskaper
Arbetet som arrestantvakt ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig och stabil i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och i tempo. Du har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt men trivs även med att arbeta självständigt. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt vilket märks då du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du behöver även vara strukturerad för att planera och organisera det dagliga arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Borlänge
Arbetstid: Periodplanering enligt kollektivavtalet ASA/Polis, tre skift.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Anställningsbenämning: Administratör/Polisassistent
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
