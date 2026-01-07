Arméstaben söker Ekonomihandläggare
2026-01-07
Arméstaben är en organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor
Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar. TVK Mark består av sju stycken sektioner med ansvarsområden för Luftvärn och Soldatburna vapen, Fältarbetsmateriel, Hjulfordon, Stridsfordon, Indirekt eld, Bandvagn och CBRN, samt en sektion som arbetar mer övergripande inom TVK organisationen med stöd och planering.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Försvarsmaktens hjulfordon finns inom samtliga försvarsgrenar och omfattar både äldre och nyare
modeller. I hjulfordon ingår även tillhörande materiel som t.ex. underhållsutrustningar. Tjänsten som
Ekonomihandläggare är placerad vid Hjulfordonssektionen med medarbetare i Boden, Östersund,
Skövde, Enköping och Växjö. I din roll är du stabsmedlem i Arméstaben. Befattningen som Ekonomihandläggare innebär till största del att utgöra ett administrativt stöd inom ekonomiområdet till Hjulfordonssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Sektionen arbetar med tekniska system. Ditt huvudsakliga arbete kommer att vara att stödja
beslutsfattare med budgetering, ekonomisk uppföljning och rapportering av kostnader för att
vidmakthålla och nyttja våra materielsystem. Samt även stödja med planering och uppföljning av
administrativ budget vid sektionen.
Rollen innebar varierande arbetsuppgifter och du har egna ansvarsområden och stödjande uppgifter
mot kollegor och chef. I vår ekonomiska uppföljning ingår samarbete med Försvarets materielverk
(FMV), industri och Försvarsmaktens-verkstäder.
För att göra det tydligare kan vi konkretisera några av dina arbetsuppgifter:
• Fakturahantering
• Arbete med orderunderlag
• Återrapporteringar
• Analys och prognostisering av budgeten
• Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomiarbete
Uppföljningen görs i PRIO som är försvarsmaktens version av affärssystemet SAP.
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning i ekonomi eller annan utbildning som FM finner motsvarande
• Relevant arbetslivserfarenhet av arbete inom budgetering och ekonomisk uppföljning
• God kunskap i Officepaketet
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR
• Erfarenhet av SAPDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga kontaktnät. Du är lyhörd,
handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Vidare är du självständig, initiativrik och har god
förmåga att planera och organisera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer påwww.forsvarsmakten.se).
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0505-45 10 00)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Förv Anton Bernats Hager, C. Hjulfordonssektionen
Telefon: 070-682 97 44anton.bernats@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-chef, Marie Levin. Nås på marie.levin@mil.seÖvrig information
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd
inom Försvarsmakten
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under
ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev
(max 1 sida).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
