Armerare till betongindustri

Arena Personal Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Eskilstuna
2026-03-06


Vi söker nu armerare till en växande verksamhet inom betongindustrin. Har du erfarenhet av armering och vill arbeta i en stabil industriell miljö med fokus på kvalitet och säkerhet? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om tjänsten Som armerare kommer du arbeta med tillverkning av betongelement där du ansvarar för att armera enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i nära samarbete med produktionsteamet och kräver noggrannhet, tempo och yrkesstolthet.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Montering och bindning av armeringsjärn

Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar

Förberedelse inför gjutning av betongelement

Kvalitetskontroller av armering

Samarbete med övrig produktionspersonal

Vi söker dig som

Har erfarenhet av arbete som armerare eller inom betong/bygg

Kan läsa ritningar

Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral

Trivs med fysiskt arbete i produktion

Truck- eller traverskort är meriterande

Vi erbjuder

Stabil anställning i en växande industri

Trevligt arbetsklimat och bra teamkänsla

Möjlighet att utvecklas inom betongproduktion

Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7341043-1877463".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9780657

