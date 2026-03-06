Armerare till betongindustri
2026-03-06
Vi söker nu armerare till en växande verksamhet inom betongindustrin. Har du erfarenhet av armering och vill arbeta i en stabil industriell miljö med fokus på kvalitet och säkerhet? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om tjänsten Som armerare kommer du arbeta med tillverkning av betongelement där du ansvarar för att armera enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i nära samarbete med produktionsteamet och kräver noggrannhet, tempo och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Montering och bindning av armeringsjärn
Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar
Förberedelse inför gjutning av betongelement
Kvalitetskontroller av armering
Samarbete med övrig produktionspersonal
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som armerare eller inom betong/bygg
Kan läsa ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete i produktion
Truck- eller traverskort är meriterande
Vi erbjuder
Stabil anställning i en växande industri
Trevligt arbetsklimat och bra teamkänsla
Möjlighet att utvecklas inom betongproduktion
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
