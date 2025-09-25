Arkivarier - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker två arkivarier till Eskilstuna. Är du arkivarie och vill arbeta på en myndighet med lång historia och en viktig uppgift i vårt samhälle? Fortifikationsverket växer kraftigt för att klara de förändrade behov och krav vi ställs inför med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Läs vidare och se om det är dig vi behöver!
Fortifikationsverket är en statlig myndighet och en av Sveriges största fastighetsägare. Vårt uppdrag är att se till att det finns säkra fastigheter för att vi ska kunna skydda Sverige i händelse av kris eller krig och vi äger samhällsviktiga byggnader och bergrum, fastigheter på garnisonsområden, flygfält och marinbaser. Vi har en lång historia som sträcker sig tillbaka till år 1635 när Fortifikationen bildades. Det betyder att Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är annorlunda och unikt och består av nya högteknologiska fastigheter till väldigt gamla och kulturminnesmärkta byggnader och anläggningar.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Till Enheten för informationsförvaltning i Eskilstuna söker vi nu ytterligare kollegor. Vår enhet består av tre grupper med totalt 32 medarbetare och vi ansvarar för myndighetens diarium samt handlings-, ritnings- och fastighetsarkiv och processen hantera information. Det innebär att enheten styr, samordnar och följer upp dessa områden. I vårt uppdrag ingår att säkerställa att övrig verksamhet får hjälp med de underlag de behöver i rätt tid och med hög kvalitet samt att allmänheten får svar på sina frågor om utlämnande av allmän handling. Vi hanterar mycket säkerhetsskyddsklassat material. Arkivgruppen består idag av sju medarbetare i rollerna arkivarier, e-arkivarie och arkivhandläggare.
Vi söker nu två arkivarier, varav en tjänst är en utökning, som kommer arbeta med styrning och stöd gällande hur information hanteras under hela livscykeln (från planering till bevarande och gallring).
Vi ser gärna att såväl du som är nyutexaminerad som du med längre arkiverfarenhet söker tjänsterna!
Fler uppgifter som ingår i rollen är:
• Att arbeta med både analoga och elektroniska informationshanteringsfrågor.
• Att delta i ordnings- och förteckningsarbete.
• Genomföra bevarande- och gallringsutredningar.
• Att delta i förberedelser för flytt och leverans till Riksarkivet.
• Att delta i projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationshanteringsområdet på Fortifikationsverket.
• Ta emot så väl analoga som elektroniska leveranser.
• Bidra i det gemensamma arbetet av effektiva arbetssätt för digital informationshantering och digitalt bevarande.
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom arbetsgruppen både som eget uppdrag eller i samarbete med övriga.
Eftersom enheten arbetar mot hela verket förekommer resor i tjänsten. Dessa planerar vi tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 180 hp varav 60 hp inom arkiv- och informationsvetenskap. Vi vill att du har erfarenhet av att ordna och förteckna och har goda kunskaper i de lagar och föreskrifter som finns kring hantering av information. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, god administrativ förmåga samt B-körkort är också ett krav.
Meriterande är arbetslivserfarenhet av statlig arkivverksamhet. Vi ser också positivt på om du jobbat med kvalificerade arkivfrågor och då gärna inom offentlig verksamhet. Det är även meriterande om du har arbetat med fastighetsinformation, det vill säga kartor och ritningar.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt att du är strukturerad och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är analytisk och lösningsorienterad samt att du kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Vi uppskattar god och tydlig kommunikation med kollegor för att främja en hög kompetensnivå och en positiv laganda.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Vår arbetsplats finns på bara några minuters promenadavstånd från resecentrum.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras i din befattning.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 oktober 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Nils Mossberg, 010- 44 45 772 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander 010-44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadsbetalning månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9526097