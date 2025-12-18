Arkivarie med intresse för e-arkiv
ArkivIT AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ArkivIT AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Karlskrona
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du arkivarie som vill arbeta med e-arkiv? Eller är du kanske arkivarie som vill vidareutveckla din kunskap inom utveckling och digitalisering?
ArkivIT är ett konsultbolag med expertis inom digital arkiv- och informationshantering med tjänster inom våra områden Arkiv & Registratur, Dataskydd, Informationssäkerhet och E-arkiv. Företaget startades 2010, sedan dess har tjänsterna blivit fler, kompetensen bredare och vi fortsätter att växa. Våra konsulter är hängivna sitt yrke och bidrar med sin specialistkompetens till kunder runt om i hela Sverige. Vår ambition är att ta hand om och värna om det digitala kulturarvet, och samtidigt stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering.
Om rollen Nu söker ArkivIT konsulter med särskilt intresse för e-arkiv och utveckling. Du ska ha en bakgrund som arkivarie/e-arkivarie.
Inom e-arkivgruppen arbetar vi bland annat med införande, utveckling och förvaltning av system för e-arkivering med allt som det medför i form av förstudie, kravanalys, funktionsspecifikation, implementation, systemavställning med mera. För att klara av detta behövs både (e-)arkivarier, systemutvecklare och projektledare. En e-arkivarie kan också ha uppdrag som inte inkluderar arbete med e-arkiv utan i stället mer traditionellt arkivariearbete med pappersarkiv.
Våra kunder finns främst inom offentlig sektor och kan vara allt från kommuner till större myndigheter men de finns även representerade inom privat sektor och då främst inom bank och finans. Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap med minst 60 hp eller motsvarande utbildning på högre nivå
Flerårig erfarenhet som arkivarie, e-arkivarie, IT-arkivarie eller motsvarande roll
Talar och skriver på svenska obehindrat
Personliga förmågor Som person trivs du med att vara en del av en arbetsgrupp, har lätt för att kommunicera och att samarbeta. Du behöver kunna ta initiativ och komma med lösningsförslag. Att vara konsult hos oss innebär även att du arbetar hos våra kunder, därför behöver du även vara flexibel, lyhörd och ödmjuk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig ArkivIT är ett kompetensbolag, vilket innebär att vi värnar om din utveckling och ger dig många möjligheter att öka dina kunskaper. Vi ser till att du utbildas årligen genom en kompetenspott och samlar alla medarbetare med jämna mellanrum, både fysiskt och digitalt, till kompetensforum där vi delar erfarenheter och inspirerar varandra. Dina kollegor är erfarna inom branschen och som arbetsgivare ser vi till att samla alla vid årliga events som sommarfest, julfest, påskfest, kick-offer och andra roliga händelser inom bolaget. I denna roll, har du en flexibel vardag där du lägger upp din egna arbetstid utifrån kundens behov.
Vi är måna om dig som medarbetare och värnar om en lärande miljö med öppet klimat och avsätter tid för reflektion och feedback.
Ansökan Vänta inte med din ansökan, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittat rätt kandidat. Vid frågor kring rollen eller företaget, är du välkommen att kontakta tom.jonsson@arkivit.se
.
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100%, heltid Placering: Enligt överenskommelse (vi finns i hela Sverige och välkomnar sökande från hela landet)
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArkivIT AB
(org.nr 556854-0883), http://www.arkivit.se/ Arbetsplats
ArkivIT Kontakt
Matilda Vergara Örtenmark matilda.ortenmark@arkivit.se 0739497093 Jobbnummer
9653034