Arkitektpraktikant till Sweco Architects, Luleå
Sweco Sverige AB / Arkitektjobb / Luleå Visa alla arkitektjobb i Luleå
2026-06-22
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Vill du göra din praktik på en arkitektstudio med stark teamkänsla, omsorg om arkitektonisk kvalitet och stor bredd i uppdrag? Sweco Architects i Luleå söker en arkitektpraktikant med start efter sommaren 2026.
Din framtida roll
Vår studio har en bredd av kompetenser från arkitektur och planering till landskap och inredning. Hos oss präglas kulturen av nyfikenhet, kreativitet och nära samarbete där vi blir bättre när vi utforskar lösningar tillsammans. Stämningen är prestigelös och energifylld med både driv och omtanke i vardagen.
Vi är lokalt förankrade i Luleå men är också en del av Sweco Sverige vilket innebär en stor tvärdisciplinär resursbank. Specialister inom exempelvis konstruktion, akustik, hållbarhet och ljusdesign finns nära till hands.
Som praktikant hos Sweco Architects i Luleå blir du en del av vår vardag och av studions gemensamma arbete. Praktikens innehåll formas utifrån aktuella uppdrag, studions behov och dina intressen och kompetenser.
Du får möjlighet att följa hur vi arbetar i olika skeden av arkitektprocessen och ta del av både kreativa och mer analytiska moment. Det kan handla om allt från tidiga idé- och gestaltningsdiskussioner till arbete med modeller, ritningar, visualiseringar eller presentationer med stöd av erfarna kollegor.
Praktiken ger inblick i hur det är att arbeta på en arkitektstudio som kombinerar lokal närvaro i Luleå med Swecos breda, tvärdisciplinära organisation. Vi ser praktiken som ett ömsesidigt lärande där du får utvecklas samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer till vår studio.
Start: September 2026
Omfattning: heltid i 5 månader med eventuell möjlighet till förlängning
Den vi söker – är det du?
Vi söker dig som studerar på arkitektutbildningen i Lund, Göteborg, Stockholm eller Umeå eller motsvarande utbildning i annat land och som har klarat av minst två år av din utbildning innan praktikstart.
Du:
är kreativ med god gestaltningsförmåga
är strukturerad och kan organisera samt prioritera ditt arbete
är kommunikativ, bra på att samarbeta och är prestigelös
behärskar Adobe-programmen. Med fördel har du grundkunskaper i t ex Revit.
behärskar svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Sista dagen för ansökan är 2026-07-06.
Din ansökan ska bestå av CV och portfolio. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Har du frågor är du välkommen att kontakta Studiochef Martin Häller på martin.haller@sweco.se
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 23 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka Europas konkurrenskraft och resiliens. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 32 miljarder SEK under 2025. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweco Sverige AB
(org.nr 556767-9849), https://www.sweco.se/
972 36 LULEÅ Arbetsplats
Sweco AB Jobbnummer
9971918