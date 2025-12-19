Arkitekt för kontor och kontrollrum
2025-12-19
För vår kunds räkning söker vi just nu en arkitek inom industri till Stockholm. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2026-01-05 och pågå till och med 2026-02-27.
Om uppdraget
Vi söker nu en arkitekt för att rita upp en layout och ritningar för ombyggnad av kontrollrum, mer specifikt en inredningsarkitekt för kontor inkl kök ca 100 kvm. Ta fram layout och optimera ytorna utifrån färdig spec på behov och vissa förhållningar. Ta fram förslag på nytt möblemang.
OBS, utvärdering sker löpandes. Detta innebär att rollen kan tillsättas och stängas innan angivet slutdatum.
Övrigt: Start: 2026-01-05 Slut: 2026-02-27 Omfattning: 25% Placering: Stockholm
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Arbeta som arkitekt
Ta fram layout och optimera ytor
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Fastighet och verksamhetskunskap
Industrierfarenhet
Önskade personliga egenskaper: Jobba agilt och självständigt
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9657116