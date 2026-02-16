Arepa söker servicetekniker
Vill du ha en spännande och betydelsefull utmaning som specialisttekniker tillsammans med kollegor i Sverige och världen? Vi arbetar incidentbaserat med teknisk skadesanering där varje medarbetare på riktigt gör skillnad och får stort ansvar i gruppen. Låter det lockande så vill vi gärna höra av dig!
Rollbeskrivning
Du blir en del av ett brett specialistteknikerteam som återställer teknisk utrustning efter skador orsakade av till exempel brand- eller vattenskador.
Här kommer du att vara med och säkerställa att drabbade företag snabbt återgår till en normal vardag och verksamhet.
Som Arepa-tekniker felsöker, demonterar, rengör, återmonterar och testar du elektronisk och teknisk utrustning.
Denna roll innebär resor med övernattning mestadels i Sverige och våra närmsta grannländer, men resor förekommer i hela världen. Det förekommer även övertid och helgarbete, med goda möjligheter till återhämtning efter! AREPA strävar efter en god arbetsmiljö och vi tar hand om våra medarbetare som är vår allra viktigaste .
Som tekniker är du vår viktigaste representant ute hos våra kunder. Arbetet innefattar mycket kundkontakt, ofta med människor som är i en för dem ovan och stressfylld situation, så dina sociala kompetenser och förmåga att möta människor har stor betydelse för att fungera i rollen.
Du kommer att tillhöra ett av två AREPA-center i Sverige
Som nyanställd hos AREPA får du en grundlig upplärning i de förekommande arbetsuppgifterna, den mesta upplärningen sker på projekt, antingen på vår verkstad eller ute hos kund. Internutbildningar ges löpande.
Vi erbjuder dig:
En spännande vardag där ingen dag är den andra lik
En informell arbetsmiljö där alla deltar och tar ansvar
Stor frihet under ansvar
Vi söker dig som:
Är tekniskt och praktiskt lagd, gärna med tidigare erfarenhet av el och maskiner
Har en positiv inställning och löser problem som uppstår
Trivs med att resa, ca 100 resdagar per år
Har grundläggande datavana (Microsoft Office)
Innehar körkort B
Har mycket goda svenskkunskaper är ett krav, goda engelskkunskaper. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Du kommer efter upplärningsperioden att ingå i jour-teamet, vi har jourtjänstgöring ungefär var 6:e vecka enligt roterande schema, jourersättning utgår givetvis. AREPA är öppet dygnet runt, året om!
Att arbeta hos AREPA:
AREPA är ett spännande globalt företag, som arbetar brett inom teknisk skadeservice. AREPA Sverige är en del av en större koncern med runt 500 medarbetare i.
Läs mer om AREPA: https://www.arepa.se/
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: mil@arepa.se
Detta är ett heltidsjobb.
