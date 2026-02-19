Ärendesamordnare
2026-02-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som ärendesamordnare kommer du att spela en central roll i vår informationshantering. Du kommer arbeta med att:
• Hantera utlämnanden av allmänna handlingar, inklusive sekretessbedömningar.
• Iordningställa leveranser till kommunens stadsarkiv.
• Arbeta med informationshanteringsplaner.
• Ge stöd, vägledning och svara på frågor från medarbetare om informationshantering.
• Utbilda medarbetare inom arkivfrågor, diarieföring, offentlighet och sekretess.
• Vara behjälplig i arbetet med digitalisering av arbetssätt.
• Delta i arbetet med omställning till e-arkiv i samverkan med andra professioner.
• Omvärldsbevaka inom dokumenthantering, arkiv och annan relevant lagstiftning.
Du förväntas ta eget ansvar för ditt arbete och driva dina processer framåt.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Din arbetsplats kommer att vara en del av enhet Kansli och Kommunikation, som består av 13 medarbetare och som fungerar som en stödfunktion till förvaltningen. Enheten ansvarar för ett brett spektrum av administrativa uppgifter, inklusive diarieföring, arkivering, strategisk kommunikation och säkerhetsfrågor. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med kontorstider och flextidsavtal, samt en möjlighet att vara del av en ny och växande förvaltning.
Du som söker
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom till exempel registratur, arkivering, information, juridik, offentlig förvaltning eller statsvetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete med offentlighet och sekretess samt arkivering. I tjänsten kommer du att agera administrativt stöd åt förvaltningen samt komma i kontakt med medborgare via funktionsbrevlådor vilket kräver goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt. Du har ett genuint intresse för arkiv- och dokumenthantering.
Vi ser att du som söker är självgående och noggrann och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet självständigt på ett effektivt sätt. Som person har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Att arbeta mot mål och fokusera på resultat är naturligt för dig och du har en förmåga att anpassa ditt budskap till mottagaren samt en stark förståelse för människors olika förutsättningar. Vidare förstår du de fackmässiga aspekterna i arbetet och underhåller din kunskap som du gärna delar med dig av till andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16723
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
