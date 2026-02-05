Arealkontrollant av EU-stöd
2026-02-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vill du arbeta nära lantbruket och bidra till att viktiga EU-stöd betalas ut på rätt sätt?
Vi på Länsstyrelsen Kronoberg söker nu en arealkontrollant för säsongsanställning preliminärt under maj-oktober.
Hos oss får du en varierad och självständig roll där du arbetar ute i fält, möter länets lantbrukare och bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling.
Landsbygdsavdelningen är en av fyra avdelningar på Länsstyrelsen och den leds av landsbygdsdirektören. Avdelningen består av tre enheter som leds av var sin enhetschef.
Vi ansvarar för EU-stöd som areal- och djurbaserade stöd samt projekt- och investeringsstöd men också för djurskydd- och veterinära frågor, livsmedelsstrategin och kompetensutveckling och rådgivning till lantbrukare genom projektverksamhet.
Du kommer att arbeta på enheten för landsbygdsutveckling och fältkontroll tillsammans med kontrollanter av areal- och djurbaserade stöd och rådgivare som driver projektverksamhet.
På enheten är vi tio medarbetare som tillsammans bidrar till helheten. Vårt uppdrag är att kontrollera EU-stöd i fält inom strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Kontrollerna är underlag för utbetalning av olika EU-stöd, till exempel gårdsstöd, kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker. Vi bidrar på så sätt till de viktiga utbetalningarna till länets lantbrukare som ger förutsättningar till utvecklad livsmedelsproduktion.Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift är arealkontroller. Du kontrollerar att villkor för EU-stöden är uppfyllda ute i fält. Data som du samlar in används för att se om lantbrukarnas ansökningar om stöd stämmer med verkligheten. Du tittar bland annat på skiftesgränser, gröda och skötsel. Du genomför arbetet i fält med hjälp av en handdator.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- akademisk utbildning med agrar/biologisk inriktning.
- kunskap om lantbrukets förutsättningar
- B-körkort
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- god IT-kompetens
Du kan snabbt sätta dig in i regelverk och IT- system. Tjänsten ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt och administrativ kompetens. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av arealkontroller sen tidigare från någon länsstyrelse. Meriterande kan också vara annat fältarbete såsom tex. arbete med tidigare åtagandeplaner eller olika fältinventeringar. Lantbrukserfarenhet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god social förmåga och kan bidra till en god arbetsmiljö hos oss. Du är kommunikativ och bra på att skapa goda relationer, såväl internt som externt. I din roll som myndighetsutövare är det viktigt med ett professionellt förhållningssätt.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön med individuell lönesättning Så ansöker du
