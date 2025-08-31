Area Sales Manager Till Nord Drivsystem!
2025-08-31
Är du en relationsbyggare som trivs i en affärsdriven roll? Drivs du av att skapa kundvärde genom tekniska lösningar och långsiktiga samarbeten? Vill du vara med och bidra till företagets tillväxtresa? Då kan rollen som Area Sales Manager hos NORD Drivsystem vara rätt nästa steg för dig!Publiceringsdatum2025-08-31Om företaget
NORD DRIVESYSTEMS GROUP är en globalt ledande tillverkare av drivtekniska system och erbjuder individuella lösningar för mer än 100 branscher - allt från livsmedelsindustrin till intralogistik och gruvdrift. Utifrån ett omfattande produktutbud inom elmotorer, växelmotorer, frekvensomriktare och industriväxlar med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet, erbjuder NORD kompletta system-lösningar som skapar mervärde för kunder världen över. I Sverige är NORD drivsystem etablerade med stark lokal närvaro och ett kundfokuserat team som arbetar nära både maskinbyggare, slutanvändare och partners.Om tjänsten
Som Area Sales Manager på NORD Drivsystem kommer du att spela en central roll i att stärka företagets marknadsposition och fortsatta tillväxt. För att lyckas med försäljningen behöver du arbeta strategiskt och bygga goda relationer med målsättning att vinna kunders förtroende, identifiera nya potentialer och generera nya affärer. Du kommer aktivt arbeta med att fördjupa och utveckla relationerna med både nya och befintliga kunder. Genom hög närvaro ute hos kund, förväntas du identifiera behov och föreslå rätt teknisk lösning, vilket är avgörande för att långsiktigt driva affärsutvecklingen framåt.
I denna roll ansvarar du för ett definierat försäljningsdistrikt inom Skåne, Blekinge och Småland och har ett tätt samarbete med kollegor, leverantörer, partners och kunder. Tjänsten kommer innebära tjänsteresor och övernattningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för aktiv försäljning och utveckling av större kunder, inklusive identifiering och bearbetning av nya affärsmöjligheter.
Säkerställa en hög kundnöjdhet genom hela säljcykeln.
Bygga långsiktiga kundrelationer genom sambesök och tätt samarbete med teknik, kundservice och BDM.
Presentera och utbilda kunder inom produktportföljen.
Ta fram tekniska lösningar och offerter i samråd med kund.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk ingenjörsutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt. Du har under flera år arbetat med teknisk försäljning med dokumenterat goda försäljningsresultat. Du har troligtvis sålt lösningar inom drivutrustning tidigare. Eftersom resor inom distriktet är en naturlig del av tjänsten behöver du B-körkort. Du har även erfarenhet av att arbeta i Officepaketet och dokumentera ditt arbete i CRM-system. Du pratar och skriver på både svenska och engelska obehindrat.
Som person trivs du i mötet med andra människor och arbetar alltid för att bygga långsiktiga relationer. Du har god affärsförståelse och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende hos dina kunder. Vidare du självgående och har ett naturligt driv där du har god förmåga att strukturera, planera och prioritera dina egna dagar för att skapa ett effektivt säljarbete.
Viktigt för tjänsten:
Ingenjörsutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt.
Minst 5-7 års erfarenhet av teknisk försäljning inom en liknande bransch.
Goda kunskaper inom drivsystem, växelmotorer, industriväxlar och frekvensomriktare.
Vana att arbeta i CRM och ERP system (SAP) samt goda kunskaper i Microsoft Office.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. Övrig information
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Malmö med omnejd.
Finner du tjänsten som Area Sales Manager hos NORD Drivsystem intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
