Area Manager - Hemfrid Katrineholm
2025-09-01
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM AREA MANAGER I KATRINEHOLM
En Area Manager är en spindel i nätet, en "doer" som med full närvaro dagligen arbetar på ett inkluderande sätt för att alla våra kugghjul ska snurra för såväl medarbetare som kunder. Vi söker helt enkelt dig med ett stort intresse för att fortsätta utveckla affären, kundupplevelsen och personalgruppen i Katrineholm. Låter det som du? Läs mer nedan!
Vad gör en Area Manager? Som Area Manager på Hemfrid ligger stort fokus på att säkerställa att dina medarbetare trivs och att ni levererar kundservice i världsklass. Du kommer arbeta för att skapa lönsam tillväxt tillsammans med dina medarbetare i området och du är grym på att inkludera alla i de gemensamma målen. För att medarbetarna ska må bra på lång sikt jobbar du alltid framåt och ser till att nästa dags schema alltid är 100% fungerande. Något som inte går att förutse är förstås frågor och incidenter under dagen från medarbetare/kunder och där är Area Manager flexibel, effektiv och lösningsorienterad. Dessutom är Area Manager duktig på att få in nya kunder i schemat, planera framåt och hålla intervjuer inför kommande rekryteringar. Du leder och fördelar arbetet för de medarbetare som finns i ditt team, och inom ditt ansvarsområde innefattar resursplanering, uppföljning och utveckling av dina medarbetare.
Vem är vår nästa Area Manager? Vi lägger stort fokus på dina personliga egenskaper och drivkrafter. Vi söker dig som är relationsbyggande både mot kund och dina medarbetare. Utöver det ser vi gärna att du är affärsdriven och målorienterad för att fortsätta utveckla Hemfrid. Du sätter såväl medarbetare som kunder i fokus och är därefter lyhörd, flexibel och serviceinriktad. Du brinner för ett gott ledarskap, där du utvecklar, motiverar ditt team och ser till att alla mår bra. För dig finns inga problem, utan bara lösningar och du tar dig dit genom en positiv inställning!
För att summera ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet av arbetsledning och ledarskap
Tidigare erfarenhet från en bred roll med högt tempo och många olika arbetsmoment
Tidigare erfarenhet av att arbeta med B2C och/eller B2Bverksamhet
B-körkort
Som person:
Brinner du för att ge god service
Är du initiativtagande, självgående och lösningsorienterad och samtidigt har god förmåga att samarbeta.
Drivs du av att jobba mot mål och trivs i en organisation med resultatuppföljningoch tillväxt
Talar, förstår och skriver du på både god svenska och engelska
Trivs du med att jobba i olika digitala system och har lätt att ta till dig nya systemkunskaper
Så, är du vår nästa Area Manager på Hemfrid? Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse, men gärna omgående. Vi hanterar ansökningarna löpande och likaså intervjuer. Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
