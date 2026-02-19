Arbetsterapeut, Vikariat, Mottagning Ludvika
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Ludvika Visa alla sjukgymnastjobb i Ludvika
2026-02-19
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Ludvika
, Smedjebacken
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård? Nu söker Primärvården i Västerbergslagen en legitimerad arbetsterapeut till Ludvika-Grängesbergs vårdcentral samt Sunnansjö vårdcentral. Placeringen är förlagd till Ludvika-Grängesbergs vårdcentral. Arbetsterapin inom Primärvården Västerbergslagen befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vår kompetens efterfrågas i allt större utsträckning och vi arbetar inom flera viktiga områden, bland annat psykisk hälsa, aktivitetsförmågebedömningar, smärtrehabilitering, handrehabilitering, minnesutredningar med mera. Vi har ett nära och välfungerande samarbete med andra professioner såsom fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer/samtalsterapeuter, läkare, rehabassistent, rehabkoordinator, sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans skapar vi en trygg och personcentrerad vård för våra patienter.
Arbetsterapeut, Vikariat, Mottagning LudvikaPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Våra arbetsterapeuter arbetar brett och självständigt inom flera spännande och utvecklande områden.
Arbetsområden:
Handrehabilitering
Minnesutredningar
Aktivitetsförmågebedömningar inför sjukersättningsärenden
Utbildning av patienter och närstående/anhöriga (exempelvis Artrosskola)
Hjälpmedelsutprovning
Arbetet innebär både individuella insatser och teamarbete tillsammans med andra professioner, där patientens delaktighet och självständighet alltid står i fokus.
Vi erbjuder dig:
Som nyanställd arbetsterapeut hos oss får du en strukturerad och trygg introduktion. Du får en genomgång av hela vårdcentralens verksamhet samt en fördjupad introduktion inom arbetsterapeuternas olika ansvarsområden. Vi värdesätter kollegialt stöd, kompetensutveckling och ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och bidra med din kompetens i en verksamhet där arbetsglädje och kvalitet går hand i hand.
Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Leg arbetsterapeut.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet inom primärvård men även erfarenheter av andra verksamheter.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Maria Ferner 0240-495601 Jobbnummer
9752159