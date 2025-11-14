Arbetsterapeut till HC Linde
Habiliteringscenter Linde vuxna söker arbetsterapeut
Stockholms länssjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa
Vill du skapa förutsättningar för den enskilde att fungera på bästa sätt i sin vardag?Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
HC Linde vuxna är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa.
Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan.Om tjänsten
Vi söker nu dig som är legitimerad arbetsterapeut till en tjänst som initialt kommer vara placerad i teamet som arbetar med personer som har rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. På sikt kan det också bli aktuellt att arbeta med personer som har autism i vårt austim-team.
I din roll som arbetsterapeut kan följande arbetsuppgifter ingå:
• Kartläggningar och bedömningar av patienters behov.
• Förskrivning och uppföljning av hjälpmedel.
• Utforma individuellt anpassat kognitivt stöd.
• Samverkan med patientens närmiljö.
• Att ge insatser individuellt och i grupp, på enheten håller vi i föreläsningar samt har en del grupper och kurser.
Vi är en arbetsgrupp med trevligt arbetsklimat och god arbetsmiljö. Vi lägger vikt vid kompetensutveckling och erbjuder en strukturerad introduktionsperiod, specifika introduktionsutbildningar, vidare fördjupad personalutbildning samt jämte det kollegiala stödet och samarbetet även tillgång till ärendehandledning. Förutom ett stimulerande och roligt arbete så får du hos oss ett variationsrikt arbete som är uppskattat av både patienter och deras anhöriga. Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård samt ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut, med stort intresse för att arbeta med människor med funktionsnedsättning. Du engageras av att förändra vardagen för personer med funktionsnedsättning och har ett lyhört förhållningssätt. Det är meriterande men inte ett krav att du har erfarenhet av habiliteringens målgrupper och kompetens inom förskrivning av hjälpmedel.
Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt enligt gällande vårdprocesser. Hos oss behöver du tycka om och kunna samarbeta då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant, vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform:
Tillsvidare, 100%, tillträde mars/april 2026 eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
• Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning
• Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
Om verksamheten:
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län.
Övrig information:
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
