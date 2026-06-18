Arbetsterapeut sökes omgående

Health Connect 365 AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2026-06-18


Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker just nu Arbetsterapeut för uppdrag inom kommun.
Omfattning: Deltid
Sedvanliga arbetsuppgifter för Arbetsterapeut på vårdavdelning.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Kvalifikationer
Arbetsterapeut med minst 2 års arbetslivserfarenhet.


Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9970151

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