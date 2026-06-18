Arbetsterapeut sökes omgående
Health Connect 365 AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-06-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker just nu Arbetsterapeut för uppdrag inom kommun.
Omfattning: Deltid
Sedvanliga arbetsuppgifter för Arbetsterapeut på vårdavdelning.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Arbetsterapeut med minst 2 års arbetslivserfarenhet. Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9970151