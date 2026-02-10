Arbetsterapeut, Kvarterskliniken Karlastaden
Vi söker arbetsterapeut till vårt team i Karlastaden
Kvarterskliniken Karlastaden öppnade i september 2024 och vi har vårdcentral, BVC, rehab samt ett team för Ungas Psykiska Hälsa under samma tak. Vårt team strävar efter att bedriva den bästa primärvården med patienten i centrum, där det tvärprofessionella teamarbetet är en viktig del i vårt arbetssätt.
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland. Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsbeskrivning
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat arbeta med
Utredning och behandling av funktions- och aktivitetsförmåga
Bedömning och behandling vid psykisk ohälsa
Utredning och behandling vid nedsatt handfunktion
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Intyg för bostadsanpassning
Hembesök
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier, däribland vårt team för Ungas Psykiska Hälsa.
Periodvis kan uppdrag på annan av våra enheter i Göteborg förekomma.
Vi har ett nätverk för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och stöttning där alla arbetsterapeuter på våra rehabmottagningar i Göteborg och Mölndal ingår.
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
Vill utvecklas i din yrkesroll och inom psykisk hälsa-området
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställning: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månader provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
