Arbetsterapeut inom LSS, Solna stad
2026-03-26
Är du arbetsterapeut med intresse av att arbeta i vårt HSL-team?
Om arbetsplatsen
Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad har bland annat ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
Verksamheten drivs i Solna stads egen regi och vi som utför arbetet är ett team med sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi arbetar med förebyggande, bibehållande och rehabiliterande åtgärder.
Vårt erbjudande
- Självständigt och omväxlande arbete med goda möjligheter att lägga upp arbetet fritt.
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte.
- Friskvårdsbidrag
Vad innebär arbetet?
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med en fysioterapeut och sjuksköterskor och tillsammans planerar och utför ni arbetet med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus.
I dina arbetsuppgifter ingår ADL-bedömning, bedömning av kognitiva funktioner, utprovning, förskrivning och uppföljning av tekniska hjälpmedel och bildstöd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är legitimerad arbetsterapeut, och har intresse för verksamhetsområdet.
- har B-körkort.
- kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
- har god datorvana och kunskap om dokumentation.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS eller likvärdig erfarenhet.
Som person är du trygg och stabil och har lätt att skapa goda relationer. Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv. Du är lyhörd och har ett stödjande förhållningssätt. I rollen är det viktigt att du är självgående och uppskattar att ta ansvar för din arbetstid. Som arbetsterapeut bidrar du med din kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten och du trivs med att arbeta i team kring patienten. Du har en stark förståelse för hur människor lär sig och du kan anpassa ditt budskap för att nå fram till varje individ på bästa sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd helgfri vardag, dagtid.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Annika Mutic, annika.mutic@solna.se
.
Varm välkommen med din ansökan senast den 9 april. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställnings hos oss.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/197".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183)
Omvårdnadsförvaltningen
9820833