Arbetsterapeut Avd för Hemvård
Gällivare kommun / Sjukgymnastjobb / Gällivare Visa alla sjukgymnastjobb i Gällivare
2026-04-28
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
5Verksamhetsbeskrivning
Inom Avdelningen för Hemvård ingår hemtjänst i ordinärt boende samt legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal för hemsjukvården.Avdelningen för Hemsjukvård ansvarar för insatser utförda av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i både ordinärt boende (hemsjukvård) och särskilt boende.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut ingår det att du har goda kunskap inom hjälpmedelsområdet och att utreda och bedöma behov av arbetsterapeutiska insatser. Du ansvarar för den arbetsterapeutiska delen av rehabiliteringsinsatserna i både ordinärt och särskilt boende inom områdena äldre- och handikappomsorg samt psykiatri. I din yrkesroll ingår förskrivning och utprovning av hjälpmedel, samt att genomföra ADL bedömningar. Att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i allmänna dagliga aktiviteter är en viktig del i arbetet. Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring för de insatser som planeras, genomförs och utvärderas.
Att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningar och hantering av hjälpmedel är en viktig del i arbetet. Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring för de insatser som planeras, genomförs och utvärderas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad arbetsterapeut. Du tycker om att arbeta i team, är flexibel och ser lösningar på problem.Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv och kan hitta lösningar beroende på behov och situation. Ditt samarbete med kollegor, brukare och nätverket runt brukaren är gott och du har ett lyhört, coachande och stödjande förhållningssätt. Din förmåga att planera och prioritera är god, både självständigt och med stöd av dina kollegor och närmaste chef. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet , erfarenhet från arbete i kommunen som arbetsterapeut är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B körkort erfordras
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/kommunen-som-arbetsgivareAnställningstyp/arbetstider
Heltid, 100% Tillsvidareanställning.Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna ett löneanspråk i din ansökan!
Tillträde/ansökan
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse
sista ansökningsdag: 2026-05-30
Upplysningar
Tf. avdelningeschef Therese Oskarsson
Mejl: therese.oskarsson@gallivare.se
Telefonnummer: 0970-818723
Fackliga företrädare
Vårdförbundet
Sveriges arbetsterapeuter
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
