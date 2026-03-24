Arbetsterapeut
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår mottagning Capio Lödöse som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.
Capio Vårdcentral och rehab Lödöse ligger i södra delen av Lilla Edets kommun, nära gränsen till Ale. Det finns goda pendlingsmöjligheter till Göteborg (35 minuter), med anslutningsbussar från tågstationen som stannar precis utanför.
Vi har ett nära samarbete inom teamet bestående av 15 medarbetare inom olika yrkeskategorier som läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, medicinska sekreterare samt undersköterskor. Vår rehabmottagning, som vi nu vill utöka, arbetar tätt ihop med vårdcentralen och BVC, med stort fokus på teambesök och patientcentrerade arbetssätt.
Vill du bli en del av våra kompetenta team? Välkommen till Capio Lödöse!
Din roll
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården med självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter såsom handbesvär, minnesutredningar, prova ut elrullstolar och även vissa hjälpmedel. Du kommer att arbeta självständigt, med egen mottagning och teambaserat i nära samarbete med dina kollegor.
Vidare kommer du både att arbeta självständigt och sköta din egen mottagning men även samarbeta i team med läkare.
Vi erbjuder dig
Vi är övertygade om att man presterar bättre när man trivs på sin arbetsplats. Hos oss får du ett arbete där du kan vara med och påverka. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar engagemang och samarbete.
Möjligheter till utveckling
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Kompetensutveckling, både internt och externt
Närvarande chef
Frukost varje fredag
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut och trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Tidigare erfarenhet från arbete i primärvård är meriterande.Så ansöker du
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
B- körkort är ett krav.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-04-25
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455048-1910949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
463 71 LÖDÖSE Arbetsplats
