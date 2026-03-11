Arbetsterapeut
Anna-Maria Micael Larsson Förvaltning & Konsulti / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2026-03-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anna-Maria Micael Larsson Förvaltning & Konsulti i Västerås
, Eskilstuna
, Fagersta
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu arbetsterapeuter med några års erfarenhet inom sjukhusvård och kommunal äldreomsorg.
Du kommer att arbeta med hjälpmedel, hjälpmedelsförråd, bostadsanpassningar och träning utifrån verksamhetsområde och placering. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person med erfarenhet från ditt yrke. Möjlighet till handledning finns via företaget. Tjänstgöringsgrad är flexibel utifrån dina önskemål.
I huvudsak kommer du att arbeta i Mälardalen. Exempelvis region Sörmland, Västmanland, Dalarna och Uppsala län. B-körkort är nödvändigt. Resor och boende hjälper vi till med om behov finns.
Just nu har vi uppdrag i Västmanland.
Vi söker:
• Dig som brinner för ditt yrke.
• Stimuleras av varierande arbetsuppgifter.
• Som är noggrann.
• Som har driv och får saker gjorda.
• Som gillar vår värdegrund.
AML-Bemanning är ett mindre företag som tillhandahåller sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till sjukvården, skolhälsovården, företagshälsovården, primärvården och äldreomsorgen. Vår värdegrund vilar på kvalitet, kompetens och bemötande, det är också våra ledstjärnor internt. Vi utökar nu vår bemanning och behöver därför fler arbetsterapeuter. Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer om hur det är att arbeta inom bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: micael@amlbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anna-Maria Micael Larsson Förvaltning & Konsulti
(org.nr 556830-3472), http://www.amlbemanning.se
Sjöhagsvägen 2 (visa karta
)
721 29 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AML Bemanning Kontakt
Konsultchef
Anna-Maria Larsson mia@amlbemanning.se 070-5120808 Jobbnummer
9791932