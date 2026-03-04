Arbetsterapeut
2026-03-04
Habiliteringmottagningen EskilstunaPubliceringsdatum2026-03-04Om företaget
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, flerfunktionshinder, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd.
Vi arbetar utifrån en samlad mottagning i multiprofessionella team uppdelad i barn-, ungdom- och vuxenteam. Som arbetsterapeut hos oss på Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna har du ett ansvarsfullt och stimulerande arbete tillsammans med trevliga kollegor i fina lokaler intill natursköna Odlarskogen.
Dina arbetsuppgifter - att arbeta inom habiliteringsverksamheten
Som arbetsterapeut hos oss är du en viktig medarbetare i teamet och ger stöd till patienter ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.
I arbetet ingår att göra
• kognitiva och motoriska bedömningar.
• utföra funktions- och aktivitetsutredningar.
• ge insatser utifrån vårdprogram/habprogram.
• utforma anpassningar i hemmiljö eller skola/arbetsplatsen för ökad självständighet.
• utprovning och förskrivning av kognitiva och fysiska hjälpmedel.
• ge råd och stöd till patienter, anhöriga och nätverk.
Våra patienter har ofta komplexa behov (stora rörelsehinder/kognitiva nedsättningar) där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Vi ger insatser individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Detta utförs i samverkan med personens nätverk. Eftersom du kommer vara en viktig del i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tycker om att arbeta med andra och tror på att bästa resultat uppnås tillsammans.
Tillsammans med övriga i teamet upprättar du habiliteringsplaner och genomför habiliteringsinsatser.
Vi träffas regelbundet på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor.
Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning samt teamarbete är meriterande. Särskild meriterande är kunskap/erfarenhet av våra målgrupper. Förmåga att arbeta i grupp såväl som förmåga till självständighet arbete krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Marika Lindarck, 073-867 63 70.
Yrkessamordnare Sofia Fredriksson Grahn 0150-566 60.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 016-10 32 00.
Kom och jobba hos oss på habiliteringsverksamheten i Eskilstuna!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
