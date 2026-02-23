Arbetsterapeut
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra / Sjukgymnastjobb / Tierp Visa alla sjukgymnastjobb i Tierp
2026-02-23
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra i Tierp
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och brukare. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till människors hälsa och välmående genom ditt engagemang och professionella omsorg. Är du en person som brinner för att ge högkvalitativ vård och som värdesätter ett gott samarbete med kollegor? Då kan du vara den vi letar efter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och patientfokuserad miljö där din insats gör verklig skillnad.
Tjänsten är tänkt som en utökning av vårat befintliga arbetssätt, där vi har egna resurser i kommunen som täcker upp där det fattas arbetsterapeut både på kortare samt längre sikt, det betyder att man får arbeta inom både LSS och äldreomsorg som ordinärt boende, särskilt boende samt korttids verksamhet, alla kommunens verksamheter. Vi har ett fungerande arbetssätt både för arbetsterapeut samt fysioterapeut. Tjänsten passar dig som är mycket självgående, initiativtagande och flexibel.
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut som vill arbeta i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapi assistenter, vård- och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av medarbetare. En stor del av ditt arbete är att kunna planera och organisera ditt arbete, där du arbetar både självständigt och i ett nära samarbete med med teamet.
Intervjuer kommer att ske löpande. Anställning start är flexibelt utifrån din och vår planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och och har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. I rollen ingår det att dokumentera, därför behöver du ha förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen. Digital hantering sker dagligen i exempelvis dokumentation och kommunikation, därför krävs det att du har god datorvana.
Som person är du empatisk, lyssnar och visar respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Det är bra om du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållande och har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. I och med att arbetet är självständigt behöver du ha förmågan att planera och organisera ditt arbete.
Resor i tjänst sker dagligen därav krävs det att du innehar ett B-körkort.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Kontakt
Enhetschef
Elin Andersson elin.andersson@tierp.se 0293-218598 Jobbnummer
9756594