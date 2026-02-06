Arbetsterapeut
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Åre kommuns distrikt stäcker sig från Hallen i öst till Duved i väst och det omfattar särskilt boende, hemtjänst samt sjukvård i hemmet för äldre och funktionshindrade. Arbetslaget består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som alla utgår från Järpen.
Vi är stolta över vår verksamhet och kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete i en fantastisk omgivning och natur. Vi är ett engagerat, hjälpsamt och utvecklande rehabteam. Du kommer att arbeta över hela kommunen i våra särskilda boenden, på korttidsplats och i ordinärt boende.
I arbetet ingår att göra bedömningar i livets alla skeenden, träna, tillvarata och utveckla patienters förmågor samt arbeta med utprovning och förskrivning av hjälpmedel. En viktig del i denna roll är att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker i livets alla skeden. Du kommer även att handleda och utbilda omvårdnadspersonal. Då arbetet sker i nära samarbete med övrig personal inom hemvården så ställer det höga krav på god samarbetsförmåga.
Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
* Adekvat utbildningsnivå och erfarenhet.
* Du ska ha ett personcentrerat aktiverande arbetssätt med den enskildes delaktighet i fokus.
* Du är en god organisatör, serviceinriktad och ansvarskännande samt kan utföra arbete både självständigt och i team.
Som person är du är positiv och motiveras av att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling. Du ser möjligheter, är lösningsfokuserad och har individen i fokus. Du vill arbeta utifrån våra värdeord; respektfull, lyhörd och professionell med såväl kollegor som med patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Enligt avtal. Så ansöker du
