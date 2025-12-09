Arbetsterapeut
2025-12-09
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi är ett härligt gäng med högt i tak och bred kompetens, där vi välkomnar alla nya kollegor med både längre och kortare erfarenhet. Är du nyfiken och vill veta mer om arbetet, erbjuder vi dig möjligheten att träffa våra medarbetare för att prata och ställa frågor. Som medarbetare inom vård- och omsorg erbjuder vi dig arbetsskor och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut med intresse och engagemang för att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård, där du arbetar med att samordna och tillgodose patientens samlade behov av arbetsterapi. Arbetet omfattar individuella aktivitetsbedömningar, samt att genomföra rehabilitering tillsammans med patienten och personal. I arbetet ingår även utprovning och förskrivning av medicintekniska hjälpmedel samt att handleda, delegera och utbilda omvårdnadspersonal.
Arbetet är förlagt både inom ordinärt boende och inom särskilt boende. Arbetet sker teambaserat i nära samarbete med övriga professioner såsom fysioterapeut, sjuksköterska, chefer, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.Kvalifikationer
Arbetet förutsätter att du är lösningsfokuserad och kan planera och organisera din tid på ett effektivt sätt. Du har god samarbetsförmåga och intresse för att skapa goda relationer, både med patienter, närstående och kollegor.
Erfarenhet från rehabilitering och kommunal hemsjukvård är meriterande men inget krav. Rollen passar såväl dig som är nyutexaminerad, men även dig med tidigare erfarenhet som arbetsterapeut.
Inom verksamheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra för våra patienter. Du deltar i detta arbete och påverkar verksamhetens utveckling framåt, utifrån din kunskap och tidigare erfarenheter.
Du har god datorvana, är nyfiken och positivt inställd till välfärdsteknik och digitala tjänster inom området.
Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor i tal och skrift.
Det krävs att du har B-körkort för manuell växellåda.
Vi kommer att bjuda in till intervjuer löpande, vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma recruit och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thelander
Verus verus.thelander@tomelilla.se Enhetschef Rehab/MAR Jobbnummer
9636306