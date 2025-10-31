Arbetsterapeut
2025-10-31
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• En personlig mentor som stöttar dig under ett helt år.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Vi söker en arbetsterapeut på heltid till vår rehabiliteringsverksamhet. Hos oss får du ett spännande och varierande arbete i nära samverkan med andra yrkesgrupper. Vård- och omsorg omfattar hemtjänst, hemsjukvård, LSS och särskilt boende, och i vårt rehabteam arbetar både arbetsterapeuter och rehabiliteringsundersköterskor.
Vi tror på kraften i teamet och vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt i den personcentrerade rehabiliteringen.Dina arbetsuppgifter
• Genomföra aktivitets- och funktionsbedömningar.
• Ansvara för rehabiliteringsåtgärder, hjälpmedelsförskrivningar och uppföljning av insatser.
• Arbeta i team med andra professioner för att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser.
• Dokumentera i journalsystemet VIVA samt använda system som Lifecare, Websesam och Appva.
• Handleda, instruera och utbilda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet.
• Utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik tillsammans med rehabteamet.Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut.
• B-körkort.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
• God data- och dokumentationsvana.
• Du har ett positivt förhållningssätt, är anpassningsbar.
• Du trivs med att arbeta självständigt och i team.
• Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete.Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Flextidsavtal tillämpas för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Övrig information
Innan en eventuell anställning inom äldreomsorgen ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vill du göra skillnad i människors liv? Välkommen att söka till oss!
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
