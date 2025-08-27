Arbetsterapeut
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Närhälsan Skene rehabmottagning är mycket välfungerande mottagning där du kommer att bli en del av ett kompetent team om sex fysioterapeuter och två arbetsterapeuter.
Tillsammans arbetar vi för att våra patienter ska få ett mer aktivt och rörligt liv.
Verksamheten drivs i Vårdval rehab och vårt arbete sker i Närhälsans anda av omtänksamhet, pålitlighet och nytänkande. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet och att alla bidrar till trivseln på arbetsplatsen. Vi ger dig ett stimulerande arbete med kompetenta och roliga kollegor. Vi ger dig ett engagerat och modernt ledarskap samt mycket bra utvecklingsmöjligheter utefter din individuella kompetensutvecklingsplan.
Det finns goda buss- och tågförbindelser från Göteborg och Borås till Skene rehabmottagning.
Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/narhalsanrehab/
Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Som arbetsterapeut på Närhälsan rehabmottagning arbetar du med en stor variation av patienter i alla åldrar, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas i din profession. Arbetet består av både patientbesök på mottagning, hembesök och digitala besök.
Som ny medarbetare blir du tilldelad en mentor som introducerar dig. Vanliga tillstånd hos patienter du som arbetsterapeut möter är: nedsatt handfunktion, smärta, stressproblematik, psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabilitering. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag, med flextid.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och på andra instanser. Vi har ett nära samarbete med Närhälsans rehabmottagningar i Svenljunga och Tranemo och i tjänsten ingår att bemanna dessa mottagningar vid akut och/eller planerad frånvaro. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvård så är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor är det viktigt att du är tillmötesgående och anpassar din kommunikation efter situationen. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
