Arbetsmiljöspecialist till E.ON
2025-08-21
Vill du vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet inom fjärrvärmeverksamheten i Malmö? Vi söker en engagerad arbetsmiljöspecialist!
OM TJÄNSTEN
Som arbetsmiljöspecialist stöttar du verksamheten i arbetsmiljöfrågor och säkerställer efterlevnad av lagstiftning och föreskrifter. Du bidrar till ett tryggt och hållbart arbetsklimat i samverkan med entreprenörer och interna funktioner.
Dina arbetsuppgifter
• Stödja verksamheten i frågor som rör arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter (AFS)
• Föra dialog och samverka med entreprenörer kring arbetsmiljöfrågor
• Genomlysa och analysera befintliga rutiner och arbetssätt i relation till gällande regelverk
• Identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder för ökad arbetsmiljösäkerhet
• Bidra med kunskap vid planering och genomförande av arbetsmiljöinsatser
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kännedom om arbetsmiljölagstiftning och AFS:ar
• Har förmåga att arbeta självständigt och driva dialog med entreprenörer
• Har erfarenhet av att analysera och förbättra rutiner och processer
• Analytisk förmåga
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Självständig och initiativtagande
