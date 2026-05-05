Arbetsmiljöspecialist
2026-05-05
Vill du bidra till Sveriges säkerhet i en digitaliserad värld?
Försvarsmakten spelar en avgörande roll i att utveckla och stärka Sveriges cyberförsvar. Som en del av totalförsvaret arbetar vi varje dag för att skydda våra system mot avancerade hot från främmande aktörer.
Vi söker en engagerad och arbetsmiljöspecialist till Cyberförsvarsledningen (CFL).
Hos oss får du möjlighet att kombinera ett kvalificerat arbete med ett meningsfullt uppdrag - att bidra till att värna vårt öppna samhälle. Vi finns i moderna lokaler på Östermalm i Stockholm. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Om rollen
Hos oss på HR-funktionen och arbetsmiljöspecialist stödjer du chefer i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i såväl fysisk, psykosocial som organisatorisk arbetsmiljö. Du är vår expertresurs inom arbetsmiljölagstiftningen och du kommer att arbeta med utveckling av våra rutiner inom arbetsmiljöområdet.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/stridskrafter/cyberforsvar/om-cyberforsvar/
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handläggning av arbetsmiljöfrågor och hantering av tillbud, olycksfall, ohälsa, rehabilitering, stödja i riskbedömningar och uppgifter som hamnar inom arbetsmiljödomänen ingår också i tjänsten. Till exempel; analyser av resultatet av vår återkommande medarbetarundersökning samt avvikelserapportering och att ta fram handlingsplaner vid behov.
Ditt jobb handlar om mer än att bara följa lagar - det handlar om att tillsammans skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan göra sitt bästa för Sveriges säkerhet.
Cyberförsvaret är i en starkt tillväxt och det innebär att arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Vi söker dig som har:
Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom arbetsmiljöområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet och kunskap av arbetsmiljöarbete, såväl teoretiskt som praktiskt
Erfarenhet av konsultativt arbete gentemot chefer
God kunskap om juridik och lagstiftning inom arbetsmiljöområdet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana, Officepaketet
Meriter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom Försvarsmakten alternativt vid större organisation
God kännedom om och erfarenhet av Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
B-Körkort
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad och har förmågan att snabbt bygga förtroende hos både chefer och kollegor. Du är självgående men vet också när du ska samarbeta för att nå bästa resultat. Du gillar att ta initiativ och har en vilja att lära och utvecklas. Ditt sätt att kommunicera är klart och enkelt och du kan förklara komplexa frågor på ett lättförståeligt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Civil, Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Resor förekommer, både inom och utanför Sverige
Tillträde, enligt överenskommelse
Fackliga representanter nås via: cyberintresse@mil.se
Frågor om tjänsten besvaras på: cyberintresse@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-27, urval och intervjuer sker löpande.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattningen samt svarar på dessa två urvalsfrågor.:
Beskriv hur du brukar lägga upp den årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Hur säkerställer du att den leder till faktiska åtgärder?
Hur arbetar du med erfarenhetsåterföring efter att ett tillbud eller en arbetsskada har anmälts?
Mejla din ansökan enlivt ovan till: cyberintresse@mil.se
Ange följande referens när du ansöker: [47296]
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
