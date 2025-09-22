Arbetsmiljösamordnare
Implena Sverige AB har närmare 450 anställda och många års erfarenhet och kompetens inom utmanande och komplexa infrastrukturprojekt. Vi är rikstäckande med projekt över hela Sverige och våra kontor är belägna i Stockholm och Göteborg.
Implenia söker nu en erfaren Arbetsmiljösamordnare till projekt Vasastan, som är en del av Västlänken, i Göteborg.
Projekt Vasastan är en del av Västlänkens deletapp Haga som omfattar Haga Station, med tunneldrivning för ett stort stationsområde på över 50 meters spännvidd, och inkluderar spårtunnel, parallell räddnings- och servicetunnel samt ventilations- och brandgastunnlar.
Entreprenaden inrymmer omfattande och komplexa konstruktioner och är byggtekniskt komplicerad i flera avseenden.
Rollen hos oss
Som Arbetsmiljösamordnare hos Implenia har du en betydelsefull roll i vår verksamhet. Du kommer att stödja, utveckla och följa upp arbetsmiljöarbetet i projektet - både genom operativt arbete nära produktionen och genom att driva långsiktiga förbättringar tillsammans med engagerade kollegor.
Som arbetsmiljösamordnare kommer du bland annat att:
* Ha ett nära och dagligt samarbete med produktionen gällande arbetsmiljöarbetet.
* Driva arbetsmiljöarbetet enligt gällande kontrakt och arbetsmiljölagstiftning.
* Säkerställa att arbetsmiljökraven beaktas vid planering, utförande och uppföljning.
* Delta i riskanalyser och arbetsberedningar samt föreslå åtgärder för att minimera risker.
* Föra en kontinuerlig dialog med beställarens arbetsmiljöorganisation och andra externa parter.
* Bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang i interna utbildningar, revisioner och förbättringsinitiativ.
* Ansvara för dokumentation, rapportering, avstämningar och uppföljning enligt rutiner i ledningssystem och projektplan.
* Delta i skyddsronder och uppföljningsmöten.
* Säkerställa säkerhetsintroduktioner för nya medarbetare på projektet.
* Delta i utredningar av tillbud och olyckor samt bidra till lärande och förebyggande åtgärder.
* Aktivt främja en kultur av samarbete, dialog och engagemang kring arbetsmiljöfrågor.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för arbetsmiljöfrågor och som förstår vikten av ett nära samarbete med produktionen för att uppnå bästa resultat. Du är lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer genom ett prestigelöst, kommunikativt och lyhört förhållningssätt. Du har en grundlig förståelse för bygg och anläggningsbranschen och en förmåga att tolka och tillämpa kontraktshandlingar. Du förstår entreprenörens perspektiv och kan omsätta detta i konkreta och hållbara arbetsmiljölösningar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Relevant utbildning inom arbetsmiljöområdet eller likvärdig kompetens.
* Minst tre års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningsbranschen, gärna med inriktning mot stora, komplexa infrastrukturprojekt.
* Goda kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och tillämpningen i entreprenadprojekt.
* Erfarenhet av både operativt och strategiskt arbetsmiljöarbete
* Förmåga att analysera risker och driva förbättringsåtgärder i nära samarbete med produktionen.
* God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift.
* B-körkort
Denna tjänst kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att registrera din ansökan och CV så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 28 september 2025. Vid frågor kontakta, HR Business Partner, Magdalena Thulin - magdalena.thulin@implenia.com Ersättning
