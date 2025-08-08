Arbetsmiljöingenjör till Mycronic!
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Föreställ dig de mest avancerade elektronikprodukterna som finns - och tänk sedan ett steg längre. Med banbrytande produktionslösningar ligger Mycronic i absoluta framkant av elektronikindustrin och skapar några av världens mest innovativa produkter. Samtidigt är de ödmjuka inför att framgång bygger på passion - för affärer, för teknik och, framför allt, för människor. Mycronic är inne i en spännande expansionsfas, och för att lyckas med detta söker vi personer som vill vara med på denna resa. Har du några års erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor och vill till ett världsledande företag i framkant? Då är denna roll för dig!
OM TJÄNSTEN
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt företag med visionen att vara den mest pålitliga partnern till skaparna av morgondagens elektronik vars innovativa lösningar har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och displaytillverkning i över 50 år. Mycronic fortsätter växa inom ett växande utbud av branscher och divisionen Pattern Generator (PG) har en unik position på marknaden som världens främsta leverantör av maskritare. Maskinerna används vid tillverkning av avancerade fotomasker vilka i sin tur används vid tillverkning av högupplösta skärmar och mikroprocessorer. Alla skärmar med hög upplösning du ser, oavsett om det är TV, telefon, surfplatta, Smartwatches etc. så är Mycronics maskiner en del av tillverkningsprocessen. I och med den tillväxtfas som Mycronic befinner sig i och att man nu satsar än mer på att förbättra arbetsmiljöarbetet söker vi ytterligare en kollega till teamet i Täby. Som arbetsmiljöingenjör tillhör du ett mindre team om tre personer inom arbetsmiljö och säkerhet och du rapporterar till Jonathan Koertge, Quality, Environment, Health & Safety Manager.
Några ord från din framtida närmsta chef:
"Här blir du en del av ett team som arbetar tvärfunktionellt med hela organisationen för att företaget ska kunna leverera sin unika och avancerade teknik på en global marknad. Som en del i teamet kommer du ha möjlighet att utvecklas och vara med på resan att ständigt förbättra våra sätt att leda och jobba med arbetsmiljön. Mitt mål är att vi som team skall utvecklas och möta utmaningar tillsammans. Var och en ges möjlighet till eget ansvar och uppmuntras att bidra med idéer och ta fram nya lösningar, men samtidigt ha starkt stöd av alla medarbetare i gruppen och mig som coachande chef. Det är den öppna atmosfären, viljan att lyckas och ständigt förbättra som vi har på Mycronic som jag ser som vår styrka."
Du erbjuds
• En roll i ett bolag med en snäll företagskultur och med ett tydligt intresse från ledningen att satsa strategiskt på arbetsmiljöarbetet.
• En bred roll med stora möjligheter att påverka och göra skillnad från dag ett.
• Arbete i ett bolag med en vänlig, hjälpsam, inkluderande och innovativ företagskultur.
Arbetsuppgifter
Detta är en roll för dig som trivs i en bred generalistroll där du kommer att jobba med en mängd olika frågor inom arbetsmiljöområdet. Du kommer att vara ett viktigt bollplank för såväl kollegor som chefer i olika typer av frågor i ett bolag som satsar på att arbeta strategiskt och proaktivt för att utveckla arbetssätt inom området.
Du kommer exempelvis...
• Utforma, bevaka och utveckla hälsa, säkerhet och arbetsmiljöarbetet i samarbete med linjeorganisationen, samverkansorganisationen, fackliga företrädare samt företagshälsovården.
• Stötta organisationen i genomförandet av riskutredningar och riskbedömningar.
• Utföra kartläggningar, mätningar och analyser av arbetsmiljöfaktorer och ge förslag till åtgärder och handlingsplaner samt att stötta uppföljningen av dessa.
• Tillsammans med ansvarig chef hantera utredningar, förbättringsarbeten och åtgärdsförslag vid tillbud och olyckor.
• Agera kontaktperson mot externa intressenter såsom myndigheter, kunder, entreprenörer, leverantörer och hantera intern rapportering.
• Bevaka och implementera gällande lagstiftning inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljöområdet samt informera och stötta organisationen vid förändringar. ¨
• Utveckla och uppdatera processer, rutiner och instruktioner i vårt ledningssystem samt levandegöra dessa i organisationen.
• Genomföra utbildning, information och introduktion inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljöområdet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom teknik och/eller arbetsmiljö
• Har minst några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, med fördel inom tillverkande företag
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska då båda språken används i arbetet
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Täby
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt
Rekryteringskoordinator Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
• Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Mycronics önskan är att alla frågor kring tjänsten går till Academic Work.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Problem- och personlighetstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Mycronic
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Mycronic på deras hemsida: https://www.mycronic.com/ Varaktighet, arbetstid, etc.
