Arbetsmiljöingenjör för tidsbegränsat uppdrag
Vi söker en erfaren arbetsmiljöingenjör som vill göra verklig skillnad i ett tidsbegränsat uppdrag.
Hos oss får du arbeta nära verksamheten och ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågor - från att analysera nuläge till att driva förbättringar och omsätta arbetssätt i praktiken.
Du bidrar till att utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet inom Fastighet, Lokalvård och Måltid, med fokus på hållbara lösningar som fungerar i vardagen. Uppdraget passar dig som trivs med tydliga mål, stort eget ansvar och ett nära samarbete med verksamheten.
Rollen som arbetsmiljöingenjör hos oss
I rollen ansvarar du för att skapa en tydlig bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar idag och driva konkreta förbättringar framåt. Du arbetar både strategiskt och operativt, med särskilt fokus på verksamhetsspecifika arbetsmiljörisker.
Du ser över befintliga rutiner och instruktioner, bedömer deras aktualitet och användbarhet samt identifierar var det finns brister i tillämpningen. Utifrån dina analyser utvecklar och förbättrar du arbetssätt och stöttar verksamheterna i att omsätta dem i praktiken.
En central del av uppdraget är det praktiska arbetet med arbetsmiljörisker. Du identifierar, mäter och analyserar risker kopplat till exempelvis buller, vibrationer och ergonomisk belastning. Du genomför risk- och exponeringsbedömningar, tolkar resultat utifrån gällande föreskrifter och gränsvärden samt föreslår åtgärder som är både relevanta och genomförbara. Arbetet sker i nära samarbete med HR, chefer och skyddsombud.Publiceringsdatum2026-05-06Profil
Du är analytisk och lösningsorienterad med förmåga att omsätta analys till handling. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har förmåga att skapa förtroende och engagemang hos både chefer och medarbetare. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver frågor hela vägen till resultat, med fokus på förbättringar som fungerar i praktiken. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning inom arbetsmiljö, kemiteknik, medicin, medicinteknik eller närliggande område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
flerårig erfarenhet som arbetsmiljöingenjör, gärna från företagshälsovård eller liknande verksamhet
erfarenhet av riskbedömningar samt mätning och analys av arbetsmiljöexponering (t.ex. buller, vibrationer, ergonomi)
B-körkort
goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, eftersom det är en viktig del av det dagliga arbetet.
Det är meriterande:
Kunskap inom något av verksamhetsområdena Måltid, Lokalvård och/eller Fastighet
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Service är Kungsbacka kommuns tredje största förvaltning. Service kärnverksamhet är att tillsammans med förvaltningarna utveckla, leverera och samordna all den service som de behöver för att deras kärnverksamhet ska nå framgång och utvecklas.
Förvaltningen levererar en stor bredd av tjänster inom fastighet, lokalvård, måltid, IT, medborgar- och kundstöd, rekrytering och lönehantering. Att våra förvaltningar uppfattar oss på ett positivt sätt är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet. För att möta förvaltningars förväntningar är det vår ambition att alltid vara enkla att nå och förstå och att visa engagemang i varje situation.
HR-enheten består av tre HR-generalister med olika fördjupningsområden. Enhetens uppdrag är att driva, utveckla och säkerställa HR-arbetet i förvaltningen.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en projektanställning under ett år med tillsättning enligt överenskommelse.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och gör nytt!
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 24 maj.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sandra Ohlsson sandra.ohlsson@kungsbacka.se 0300-834344 Jobbnummer
9894931