Arbetsmiljöingenjör Bas-U
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2026-06-23
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Är du en engagerad arbetsmiljöingenjör som trivs nära produktionen och vill vara med och skapa säkra arbetsplatser i en komplex och spännande tunnelentreprenad? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Arbetsmiljöingenjör med ansvar som BAS-U till ett större anläggningsprojekt där säkerhet, samverkan och ett närvarande ledarskap är avgörande för framgång.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
I rollen som Arbetsmiljöingenjör/BAS-U blir du en nyckelperson i projektorganisationen med ansvar för att driva och utveckla arbetsmiljöarbetet ute i produktionen. Du arbetar nära platsledning, arbetsledare och yrkesarbetare för att säkerställa att arbetet planeras och genomförs på ett säkert sätt.
Du kommer bland annat att: Ansvara för BAS-U-uppdraget under produktionstiden.
Samordna och följa upp arbetsmiljöarbetet i projektet.
Delta i produktionsplanering med fokus på riskhantering och säkra arbetsmetoder.
Genomföra skyddsronder, riskinventeringar och arbetsplatskontroller.
Stödja och coacha projektorganisationen i arbetsmiljöfrågor.
Bidra till att utveckla och stärka projektets säkerhetskultur.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbetsmiljö och säkerhet och som trivs i en verksamhet där tempot är högt och besluten fattas nära produktionen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom bygg- eller anläggningsbranschen.
Erfarenhet av eller kompetens för att verka som BAS-U.
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och gällande regelverk.
Förmåga att skapa förtroende och bygga goda relationer i projektorganisationen.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Ingenjörsexamen inom bygg, anläggning eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet från större anläggningsentreprenader.
Erfarenhet av att självständigt verka som BAS-U i större projekt.
Erfarenhet som platschef, produktionschef eller annan ledande roll inom bygg- och anläggningsproduktion.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett av branschens mest intressanta anläggningsprojekt tillsammans med kompetenta kollegor och erfarna specialister. Rollen innebär stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både arbetsmiljöarbetet och projektets utveckling.
Säkerheten är vår högsta prioritet och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad – varje dag.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: markus.andersson@creavia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CreaVia AB
(org.nr 559223-8751), http://www.creavia.se
Kassmansväg 12 A (visa karta
)
182 38 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974992