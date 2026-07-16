Arbetsmarknadskonsulent- Socialförvaltningen
Ekerö kommun / Personaltjänstemannajobb / Ekerö Visa alla personaltjänstemannajobb i Ekerö
2026-07-16
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Enheten för ekonomiskt bistånd är en av fyra enheter inom Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. I enhetens uppdrag ligger bland annat att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd, stöd till nyanlända och personer i akut hemlöshet samt att stötta individer i att finna nya vägar till självförsörjning.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Inom Individ och familjeomsorgen sitter vi tillsammans i gemensamma lokaler där medarbetare, stödfunktioner och chefer samarbetar över enhetsgränserna - det ger oss goda förutsättningar att hitta den bästa lösningen för våra medborgare och klienter. Hos oss arbetar vi prestigelöst och lär av varandra.
Socialförvaltningen på Ekerö befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på att stärka människors möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Vi arbetar för att stötta personer som av olika skäl står utanför den reguljära arbetsmarknaden att utveckla sina resurser, stärka sin egen förmåga och ta steg mot arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.
I ett teambaserat arbetssätt arbetar vi nära varandra och våra deltagare för att skapa individuella och hållbara lösningar. Vårt gemensamma mål är att stärka människors möjligheter till egen försörjning, ökad delaktighet och ett självständigt liv.
Hos oss kommer du arbeta med människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar, både personer med och utan funktionsnedsättning samt personer som omfattas av aktivitetskravet. Aktivitetskravet innebär att personer som får försörjningsstöd ska delta i aktiviteter som kommunen anvisar för att behålla sitt försörjningsstöd. Syftet är att stärka individens möjligheter till arbete eller studier genom exempelvis gruppaktiviteter, individuell coachning, språkstöd, kompetenshöjande insatser, arbetsträning, arbetsprövning, praktik eller anställning med stöd.
Nu stärker vi upp teamet med två arbetsmarknadskonsulenter. I teamet är din roll att matcha individerna ut mot arbete, praktik, studier eller sysselsättning. Du genomför kartläggning med fokus på deltagarens kompetenser och förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och kommer tillsammans med övriga i teamet och deltagaren att planera för vägen framåt. Du kommer att ansvara för att genomföra aktiviteter kopplade till arbetssökande, så som utbildningar, workshops individuell coachning.
Du kommer att arbeta i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och civilsamhället.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, till exempel som socionom, beteendevetare eller motsvarande, kombinerat med erfarenhet av arbete med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, däribland personer med psykisk ohälsa/NPF eller språksvaga.
För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:
erfarenhet av vägledande och stödjande arbete med individer och grupper
god kunskap om arbetsmarknaden och dess aktörer
erfarenhet av arbete inom Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan alternativt erfarenhet av nära samverkan med dessa myndigheter
god dokumentationsvana och erfarenhet av administrativt arbete
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
B-körkort, då arbetsplatsbesök förekommer.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadspolitiska insatser och subventionerade anställningar
Ett färdigt nätverk inom näringslivet eller erfarenhet av kontakter med företag
Du har ett genuint intresse för att motivera, vägleda och stärka människor i deras utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla och professionella relationer och arbetar med ett coachande, lösningsfokuserat och respektfullt förhållningssätt.
Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter individens behov och förutsättningar. Du är trygg i att förändring är en process och har tålamod att stötta människor genom olika steg mot arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.
Du trivs med samverkan och ser värdet av att arbeta tillsammans med kollegor, myndigheter, arbetsgivare och andra samarbetspartners för att skapa hållbara lösningar för individen.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidarehttps://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommun Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
179 62 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekerö Kommun Jobbnummer
10004603