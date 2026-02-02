Arbetsmarknadskonsulent till integrationsenheten
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent och söker dig som är nyfiken på ett spännande uppdrag där du får bidra och göra skillnad för individer. Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du operativt med deltagare i olika arbetsmarknadsinsatser. Vi arbetar coachande med motiverande samtal (MI) och utifrån systemteori för att kunna se flera olika perspektiv på individens situation och behov med målet att deltagaren ska bli självförsörjande genom studier eller arbete. En stor del av arbetet går ut på att arbeta med kombinerade insatser som till exempel SFI, studier, språkpraktik och/eller arbete. Deltagaren får hjälp och stöttning genom både gruppaktiviteter och individuell stöttning kring jobbsökande och arbetsmarknad eller genom praktik eller en arbetsmarknadsanställning.
Arbetet innebär många kontakter såväl interna kontakter med deltagare och kollegor som externa kontakter med bland annat Arbetsförmedlingen, vården och privata aktörer. Vi tillämpar Supported Employment som handlar om att stödja människor med psykisk ohälsa att på bästa sätt komma in på arbetsmarknaden. Vidare ansvarar du för att säkerställa att syfte och målsättning för insatsen är förankrat både hos deltagare och mottagande verksamhet samt ansvarar för administration och uppföljning kring deltagaren.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för Linköpingsbor som är i behov av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga, samt att bidra med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringslivet. I förvaltningen arbetar vi tätt tillsammans med kommuninvånare, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer. Förvaltningen omfattar ca 300 medarbetare och verkar inom Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
Inom Arbetsliv och Försörjning finns enheterna:
Mottagning
Integration (flyktingmottagande, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad)
Kompletterande insatser
Arbetsliv och Försörjning 1-3 (ekonomisk bistånd)
Arbetsliv och Försörjning 4-5 (arbetsmarknad)
Integrationsenheten arbetar mot målgruppen nyanlända, samt ansvarar för mottagandet av nyanlända. Vi handlägger inkomna ansökningar och anmälningar avseende försörjningsstöd och insatser kopplade till integration genom arbete, studier, god ekonomi i balans och boende. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt samt utvärderar våra arbetsmetoder kontinuerligt. Inom enheten arbetar olika professioner som stöttar varandra i att korta etableringen för nyanlända. Vi har enhetssamordnare, integrationsassistenter, socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter som samarbetar dagligen och skapar bättre förutsättningar i boende-, ekonomiska- och arbetsmarknadsfrågor.
Din arbetsplats kommer att vara på Drottninggatan 45 i centrala Linköping. Arbetstiden är förlagd kl. 7.50-17.00, med kortare arbetsdag, till 16:00, under sommarmånaderna. Vi tillämpar flextidsavtal.
Du som söker
Vi ser att du som söker har en relevant högskoleexamen, till exempel som socionom, samhälls- och kulturanalytiker eller beteendevetare, alternativt att du har en annan högskoleutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Du får gärna ha erfarenhet av att coacha människor i behov av stöd och ha arbetat med motiverande samtal (MI) som samtalsmetod. Har du dessutom arbetat med systemteori och har erfarenhet och utbildning inom Supported Employment ses även det som meriterande för tjänsten.
Då arbetet innebär många sociala kontakter och en hel del dokumentation är goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift ett krav. Ytterligare språkkunskaper ses som meriterande, samt om du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystemet Lifecare.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som söker planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. En stor del av arbetet innebär samarbete med andra så du behöver arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett smidigt och lyhört sätt. Av den anledningen behöver du även vara utåtriktad och skapa och underhålla relationer. Hos oss arbetar du med människor med olika bakgrunder vilket innebär att du behöver värdesätta olikheter och förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Då ingen dag hos oss är den andra lik behöver du även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar.
Tillträde: 2026-04-01
Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2026-10-02
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16639
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
