Arbetsmarknadscoach till Arbetsmarknadsenheten
Sjöbo kommun, Arbetsmarknadsenheten / Personaltjänstemannajobb / Sjöbo Visa alla personaltjänstemannajobb i Sjöbo
2026-03-11
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Arbetsmarknadsenheten i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Sjöbo Utbildningscentrum består av verksamheter inom Komvux, Malenagymnasiet och Arbetsmarknadsenheten. Vi utbildar, coachar och vägleder till ökad självständighet och faktiskt användbara kunskaper för jobb eller vidare studier under mottot Trivs du så lyckas du.
Vid Arbetsmarknadsenheten coachar vi deltagare mot arbete eller studier både individuellt och i grupp. Just nu rustar vi för det kommande aktivitetskravet för personer med försörjningsstöd vilket innebär spännande utveckling. Vi arbetar med praktiska verksamheter som Verkstan och Fritidsbiblioteket och har precis startat ett odlingsprojekt med ESF-finansiering. Vi samarbetar nära såväl vuxenutbildning som socialtjänst. Vi finns i lokaler centralt beläget i Sjöbo.
Nu söker vi en arbetsmarknadscoach till Arbetsmarknadsenheten
Verksamheten i korthet:
Våra coacher arbetar med deltagare huvudsakligen remitterade från socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. Vi har även en arbetsterapeut och tillgång till specialpedagog för att arbeta med bred kompetens som stöd för individens resa mot arbete eller studier. Vi tror på att driva egna praktiska verksamheter som blir ett första steg för deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Vi jobbar även med deltagare i behov av förstärkta språkkunskaper. Det dagliga arbetet leds av en arbetslagsledare och enhetschef som även är rektor för vuxenutbildningen.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadscoach arbetar du med att stärka deltagarens resurser, motivation och förberedelse för arbete eller studier. Du planerar, genomför och följer upp insatser i nära dialog med deltagaren. Vi jobbar enligt BIP-förhållningssättet med till exempel motiverande samtal, supported employment/education och hälsofrämjande aktiviteter som Häng med oss ut. Arbetet sker i nära dialog med remittent och du deltar i uppföljningsmöten och har kontakt med arbetsgivare som erbjuder praktikplatser. Just nu implementerar vi även det kommande aktivitetskravet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom beteendevetenskap, studie- och yrkesvägledare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att arbete med personer med en komplex problematik för att komma ut i arbete eller studier.
• God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat.
• B-körkort är ett krav för tjänsten eftersom det ingår att göra besök på praktikplatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Per-Daniel Olsson per-daniel.olsson@sjobo.se Jobbnummer
9790556