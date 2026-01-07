Arbetsledare Trafikanordningar, Halmstad
2026-01-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du både och. Vår arbetsledare för vår TA-depå i Halmstad ska under våren gå på föräldraledighet, därav söker vi nu en kollega för en visstidsanställning till oss på Svevia. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Vår affär är en viktig pusselbit i satsningen mot säkra arbetsplatser och en trygg trafikmiljö. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Rollen som arbetsledare
Som arbetsledare kommer du arbeta med varierande projekt med ett fokus på vårt drift- och trafikanordningsarbete. Du kommer att ha en central och projektliknande roll där din främsta uppgift blir att ansvara för hela processen, från noggrann planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. I rollen kommer du att ha extra fokus på våra administrativa system och till stor del arbeta med arbetsuppgifter som kretsar kring exempelvis planering och ta fram TA-planer.
Rollen som arbetsledare innefattar inget direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare. Du ansvarar för samordning med underentreprenörer, produktionsstyrning och ekonomiuppföljning. En del av rollen innebär även att du ansvarar för att bibehålla och utveckla befintliga som nya kundkontakter.
Hos oss får du möjligheten att kombinera ett operativt ansvar med strategisk planering, samtidigt som du säkerställer att dina projekt uppnår uppsatta mål med en hög kundnöjdhet.
Tjänsten är på heltid. Du utgår från vår etablering i Halmstad och rapporterar till platschef. Viss beredskap kan förekomma i tjänsten. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
• B-Körkort
• Kunskap och erfarenhet från en roll där du arbetat med trafiksäkerhet
• Tidigare erfarenhet av att rita TA-planer
• Tidigare erfarenhet från en arbetsledande roll inom en liknande bransch
• God datorvana samt känner dig bekväm med digitala arbetssätt och processer
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med trafikanordningar och tidigare erfarenhet av att arbeta med T:dok. Har du relevant eftergymnasial utbildning från exempelvis högskola eller relevant YH-utbildning är även detta meriterande.
Din personlighet är viktigt för oss! Som person motiveras du av struktur och ordning och reda samtidigt som du har en administrativ ådra. Vidare har du förmågan att prioritera i en vardag där tempot kan växla snabbt. Varierande och dynamiska arbetsdagar är något du trivs i samtidigt som du kan behålla fokus på det som är viktigast. Du har en hjälpsam inställning som gör dig till en naturlig lagspelare och ditt personliga engagemang och din vilja att utvecklas driver både dig själv och teamet framåt i alla situationer. Du är en trygg och förtroendeingivande person som har förmågan att skapa goda samarbeten med både kunder och medarbetare.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 18 januari. Urvalsarbetet påbörjas under mitten av januari och tjänsten är en visstidsanställning med start enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Oscar Fritzson på oscar.fritzson@svevia.se
, kontakta Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
om du har frågor om processen. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
