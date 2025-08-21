Arbetsledare till Nordec Construction
2025-08-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du ta nästa steg som arbetsledare och arbeta med stålbyggnadsprojekt som skriver industrihistoria? Hos oss får du leda arbetet på plats i några av Sveriges mest betydelsefulla industriprojekt - tillsammans med erfarna platschefer och starka team.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Nordec Construction AB, som är ett Svenskt dotterbolag till Finska Nordec Oy.Om företaget
Nordec är ett nordiskt bolag med över 40 års erfarenhet av att leverera stål- och prefabkonstruktioner till några av Europas mest krävande byggprojekt. Deras verksamhet är fokuserad på projektering, tillverkning och montering av kompletta stomlösningar - inklusive väggar och tak - för industri- och kommersiella fastigheter, hallar samt även broar för gång- väg och järnvägstrafik.
De erbjuder helhetslösningar som omfattar hela värdekedjan - från teknisk konstruktion och projektledning till produktion, logistik och installation. Genom att ta ett övergripande ansvar skapar Nordec trygghet, kvalitet och effektivitet för sina kunder.
Nordec har cirka 650 medarbetare och är verksamt i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Litauen, Tjeckien och Polen. De driver fyra specialiserade produktionsenheter, vilket säkerställer både hög produktkvalitet och effektiva tillverkningsprocesser.
Nordec bildades 2020 genom sammanslagningen av Normek Oy och Ruukki Building Systems Oy. Med kombinerad kompetens och lång erfarenhet är de en stark aktör inom ingenjörskonst, konstruktion och hållbara stålbyggnadslösningar. Deras mål är att leverera tekniskt och ekonomiskt optimerade lösningar och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer genom engagemang, flexibilitet och god service.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare har du en viktig roll i projekt på byggarbetsplatser i norra Sverige, främst Piteå och Boden. Du arbetar nära platschefen och leder det dagliga arbetet på plats. Projekten är ofta kopplade till den gröna omställningen och är både stora och komplexa - med höga krav på samordning, ansvar och teknisk förståelse.
Teamens sammansättning varierar beroende på projektens art. Du kommer att arbeta i olika teamkonstellationer, vilket kräver att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i nya samarbeten.
Du arbetar enligt digital modellering (BIM) som har till syfte att förbättra samordning, minska fel och öka effektiviteten i byggprojekt genom att samla all byggnadsinformation. Idag använder man plattformen Dalux samt Tekla Structures för att tillgängliggöra rätt information till både interna samt externa parter.
Flervåningsprojekten och broprojekten har fokus mot etablerade kunder inom byggsektorn, medan hall- och industriprojekten ofta är kopplade till den gröna industriella omställningen, där Nordec bygger framtiden tillsammans med ledande aktörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och leda det dagliga arbetet på montageplatsen
Samordna underentreprenörer och säkerställa rätt resurser på plats
Bidra till att projektet följer uppsatta mål för tid, kvalitet och arbetsmiljö
Hantera intern logistik och rapportering i digitala system
Samarbeta med platschef, projektledning och tjänstemän
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av byggprojekt, gärna inom stål, betong och prefab
Erfarenhet i roll som arbetsledare, projektingenjör eller i annan produktionsnära roll
God vana av digitala verktyg och vet hur information hanteras i fält
Svenska och engelska i tal och skrift, finska är meriterande
Innehar giltigt B-körkort
I rollen som arbetsledare söker vi dig som är lösningsorienterad och har ett praktiskt sinne - någon som snabbt kan identifiera behov och agera för att hitta effektiva lösningar, både för kollegor och kunder. Du har en positiv grundinställning, behåller lugnet även i pressade situationer och bidrar med ett stödjande förhållningssätt i teamet.
Du är öppen med din kunskap och ser värdet i att dela erfarenheter med andra, samtidigt som du själv är nyfiken och ständigt vill utvecklas. Att utmana gamla arbetssätt och söka efter mer effektiva och hållbara lösningar är naturligt för dig. Du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och trivs i en roll där teknik, kommunikation och ansvar går hand i hand.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Norrbotten (Piteå och norröver - med fokus på Luleå, Boden och Malmfälten) Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdatum är 2025-09-15.
