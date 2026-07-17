Arbetsledare till megaprojekt
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-07-17
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NCC Green Industry Transformation SSAB-projektet, Luleå
Vi står inför en historisk utveckling. Den tunga industrin ställer om och banar väg för en fossilfri framtid som skapar betydande värden inom ekonomi, teknisk utveckling och miljö. Som en viktig del av samhällsbyggandet i norra Sverige, där några av de mest avgörande satsningarna sker, söker vi nu rätt person för denna viktiga roll som Arbetsledare till ett av våra komplexa projekt.
Om rollen som Arbetsledare
Som arbetsledare på NCC har du en viktig och central roll i produktionen. Du ansvarar för att leda och förbereda arbetet inom tilldelat ansvarsområde samt involvera berörda medarbetare och underentreprenörer. Du arbetar tätt tillsammans med platschef men har också ett team med yrkesmedarbetare och specialister till din hjälp.
Rollen innefattar även:
Vara med och säkerställa att skydds- och säkerhetsföreskrifter följs och att alla anställda känner till regler och lagar på området
Anskaffa och begära resurser för tilldelade arbetsuppgifter i samråd med platschef
Efter överenskommelse med platschef ansvara för resultat inom tilldelat område
I rollen som arbetsledare får du möjlighet att använda och utveckla dina ledaregenskaper i det dagliga arbetet, där du ansvarar för att leda både underentreprenörer och yrkesarbetare. En central del av ditt uppdrag är att skapa engagemang och delaktighet i teamet – du coachar och motiverar dina kollegor för att vi tillsammans ska ta tillvara på vår samlade kompetens och nå ett framgångsrikt resultat i projektet.
Din profil som Arbetsledare
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet eller mer som arbetsledare inom byggproduktion och relevant utbildning inom bygg- och anläggningsteknik från yrkeshögskola eller högskola.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga. Du är trygg i din ledarroll och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i projektorganisationen.
Du arbetar proaktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete och har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer – både internt med kollegor och externt med underentreprenörer.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande:
Erfarenhet från större industriprojekt
Erfarenhet av betong- och markarbeten
Erfarenhet från komplexa produktionsmiljöer med höga säkerhetskrav
Certifieringar såsom Betong klass 1 eller 2Publiceringsdatum2026-07-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg och erfaren ledare med stark förmåga att skapa struktur, driva produktion och fatta beslut. Du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende både internt och externt.
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har förmågan att arbeta strategiskt samtidigt som du behåller operativ kontroll över produktionen.
Placeringsort
Vi förväntar oss 100% närvaro i Luleå, en förutsättning för att lyckas med rollen. Det är dock möjligt att ta sig an denna roll även för den som bor på annan ort. NCC ombesörjer resor och boende och 100% fysisk närvaro kan vara måndag-torsdag alternativt tisdag-fredag.
För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsspecialist Zanko Dasko - +46 722 38 77 64
Välkommen med din ansökan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2026-09-30
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC Green Industry Transformation
Denna tjänst tillhör NCC Green Industry Transformation – ett nystartat affärsområde med fokus på att leverera komplexa projekt i miljardklassen. Vi leder utvecklingen av framtidens gröna industriprojekt och du har nu chansen att bli en del av denna resa mot en hållbar framtid.
Nytt stålverk i Luleå | NCC
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Storgatan 1 (visa karta
)
971 25 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Zanko Dasko zanko.dask@ncc.se Jobbnummer
10005200