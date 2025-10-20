Arbetsledare till kvällsskiftet
Välkommen till teamet!
Brinner du för ledarskap och älskar utmaningar? Då är detta jobbet för dig! Vi söker en arbetsledare till vårt kvällsskift som är redo att leda vårt team med energi och glädje. Är du en person som vet hur man får saker att hända? Då kanske du är den vi letar efter!
Ditt uppdrag
Som arbetsledare kommer du att ha ett övergripande ansvar för medarbetare och du ansvarar för att skapa resultat som motsvarar företagets förväntningar och värderingar. Genom att coacha, leda och fördela arbetet når du och dina medarbetare ständigt förbättrade mål samtidigt som ni jobbar för att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö.
Du trivs i en miljö med korta beslutsvägar och du har förmågan att prioritera och ställa om efter behov. Tillsammans med övriga arbetsledare säkerställer ni att den dagliga driften levererar enligt uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och drivs av att förbättra logistik-processer och övriga delar i verksamheten samt att du har förmågan att även få medarbetarna engagerade i förbättringsarbetet. Utöver att du är självgående, innovativ och målmedveten, har du en kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt och strukturerat sätt kommunicera med medarbetare, chefer och externa parter på både svenska och engelska.
Vem är du?
• Du har tidigare erfarenhet som arbetsledare med personalansvar, förslagsvis inom logistik/lager/produktion.
• Du som har erfarenhet att arbeta kväll är meriterande.
• Du har vana att arbeta mot mål, deadlines och leverera resultat tillsammans i en arbetsgrupp.
• Du har ett ledarskap som präglas av respekt och få teamet att nå resultat.
• Har god datorvana.
• Du kan flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
• Du har systemvana inom lagersystem samt truckkort A1-A4 är meriterande.
Varför ska du välja oss?
Vi är en del av en kultur som drivs av ambition och prestigelöshet, med förmåga att sätta höga mål och där samarbete och hjälpa varandra är centralt för att lyckas tillsammans. Som anställd får du vänliga och hjälpsama kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. OneMed har en positiv och energifylld inställning där vi är engagerade och tar ansvar för ständiga förbättringar till förmån för såväl kunder som kollegor.
Förmåner
• Möjlighet att bli en del av ett dynamiskt och stödjande team.
• Friskvårdsbidrag
• Gratis parkering med möjlighet till laddning av elbil.
• Utmanande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Vi erbjuder massage på arbetsplatsen och har en massör på plats 1-2 gånger per vecka.
Övrig information
• Omfattning: Heltid - Tidsbegränasad anställning
• Arbetstid: mån-tors 15:30-00.00, fre 15:30-22:00
• Placering: Tagenevägen 29, Göteborg
• Start: Omgående
Om du är redo att ta steget och leda vårt kvällsskift, ser vi fram emot att höra från dig.
OneMed Sverige täcker hälso- och sjukvårdens behov när det kommer till medicinskt material, utrustning och beredskap - snabbt, smidigt och med kvalitet.
Vi drivs av en trygg och säker vård samt av att förbättra livskvaliteten för alla som är i behov av, eller utför, vård.
Utöver förbättringar i vardagen, strävar vi efter en rättvis och hållbar värdekedja för alla. Det är så vi gör skillnad, varje dag, året om.
OneMed erbjuder cirka 30 000 certifierade produkter inom medicinskt material och utrustning. Varje enskild produkt är ett värdefullt bidrag till ett förbättrat vårdresultat och samhälle. Patienten får en bättre behandling, vårdtiden kortas och totalkostnaden sänks.
Vi är med våra cirka 400 medarbetare på fyra orter, en viktig del av Sveriges vård och beredskap. År 2024 uppgick vår omsättning till 3,4 Mdr SEK.
Ersättning
