Arbetsledare till kvällsskiftet - Viared, Borås
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-09-10
För vår kunds räkning söker DFDS en driven ledare till ett nytt toppmodernt lager.
Vår kund är en av Sveriges ledande heminredningskedjor och en av Nordens största aktörer inom textil. Nu befinner de sig i en expansiv fas och förstärker sitt distributionscenter i Viared, Borås. Vi söker därför en Arbetsledare till kvällsskiftet som vill vara med och bygga framtidens lagerverksamhet.
Om rollenSom Arbetsledare får du en nyckelposition i att driva en effektiv, pålitlig och högpresterande logistikorganisation. Du leder och utvecklar ditt team, säkerställer hög kvalitet i leveranserna och bidrar aktivt till förbättringar i verksamheten.
Arbetstider:
Söndag: 17.00-23.30
Måndag-torsdag: 14.30-23.45
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa snabba och pålitliga leveranser från lager till butik och kund.
Utveckla och effektivisera lagerverksamheten samt driva förbättringsarbete.
Följa upp och analysera relevanta KPI:er med fokus på produktivitet.
Ansvara för personal, bemanning och planering inom ditt område.
Vara en förebild i ledarskapet och bidra till en trygg, motiverande och hälsosam arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med erfarenhet av personalansvar inom lager- eller logistikverksamhet. Du är lösningsorienterad, självgående och trivs i en snabbrörlig miljö. Med mod och drivkraft motiverar du ditt team och skapar resultat.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av en ledande roll inom lager, gärna inom retail.
God förståelse för drift- och bemanningsplanering.
Meriterande: erfarenhet av AutoStore samt certifiering som AutoStore Superuser.
Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera effektivt.
En prestigelös inställning med förmåga att engagera och utveckla medarbetare.
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Assessios personlighetstest för att säkerställa en objektiv och träffsäker bedömning av din potential och arbetsstil
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
