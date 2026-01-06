Arbetsledare till gruppbostad inom LSS
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-01-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Omsorgsgruppen är ett litet privat företag som funnits sedan 1996. Vi har kontor i Norrköping och Linköping och bedriver verksamhet i hela Östergötland. Omsorgsgruppens värdeord Glädje-Respekt-Omtanke-Helhet genomsyrar hela organisationen och är med oss i det dagliga arbetet med våra brukare. Vi tror starkt på människors lika värde och du som söker hit behöver dela det synsättet.
Vi söker nu en stödassistent med arbetsledarroll till en av våra ny uppstartade gruppbostäder i Skäggetorp i Linköping.
Ett krav är att du som söker har omvårdnadsutbildning eller annan likvärdig utbildning samt erfarenhet av målgruppen. Som arbetsledare arbetar du ca 80 % i verksamhet och ca 20 % administrativt. Du ska kunna arbeta dagtid, kvällar, jour nattetid och helger.
Vi söker dig som:
• är självgående och har förmåga att ta egna initiativ och beslut
• har personlig motivation att stödja individer i deras utveckling samt en vilja att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för våra boende
• tar ansvar för att nå överenskomna mål för verksamheten och de boende
• har god förmåga att arbeta självständigt såväl som att samarbeta i grupp
• har intresse av schemaläggning och viss kunskap om arbetstidslagen
• har datavana, erfarenhet av att arbeta i Office-programmen Word och Excel
Förekommande administrativa arbetsuppgifter är exempelvis:
• Vikarietillsättning
• Schemaläggning
• Sammanställa löneunderlag, handkassor mm
• Övergripande ansvar för dokumentation, medicinlistor, delegeringar
• Kontakter när det gäller skötsel och underhåll av lokalerna.
Att arbeta som arbetsledare kräver stor flexibilitet. Du ansvarar själv för att disponera din administrativa tid där behovet finns.
Du kommer utöver din roll som arbetsledare arbeta brukarnära och tillsammans med dina andra kollegor och utföra stödinsatser och planerade aktiviteter utifrån våra boendes behov och livssituation. Ditt arbete innebär bland annat att:
Stödja och motivera de boende i deras dagliga livsföring. Det kan inkludera hjälp med städning, tvätt och matlagning samt personlig hygien.
Boka och följa med på besök hos tex. hälso- och sjukvård, rehabilitering och tandvård.
Utföra uppgifter som delegerats av legitimerad personal, tex ge medicin.
Stötta i att sköta ekonomi och hålla en god kontakt med eventuell god man/förvaltare.
Vara ett stöd i sociala kontakter med tex. anhöriga och vänner.
Stödja och motivera de boende till en aktiv och meningsfull fritid.
Ditt arbete kommer att utgå från de boendes individuella behov och syftar till att:
Främja självständighet och delaktighet.
Säkerställa att insatserna genomförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Som en del av vårt team kommer du att bidra till utvecklingsarbetet genom att:
Arbeta enligt uppställda mål, metoder och kvalitetskrav. Följa upp, utvärdera och eventuellt revidera olika arbetssätt och metoder tillsammans med enhetens stödpedagog, annan personal och verksamhetschef.
Inneha en eller flera ombudsroller som tex. teknikombud, miljöombud eller hygienombud.
Samverka med externa aktörer, som tex LSS-handläggare på kommunen, ansvarig SSK, rehabpersonal mm.
Vi bedriver verksamhet 24/7 årets alla dagar, vilket betyder att arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid samt helger. Sovande jour ingår i tjänsten.
Intresserad av tjänsten?
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobba@omsorgsgruppen.se
. Märk din ansökan med "Arbetsledare skäggetorp".
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobba@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), https://www.omsorgsgruppen.se
Gäsellgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsgruppen IN AB Kontakt
Verksamhetschef
Erika Sigeklint erika.sigeklint@omsorgsgruppen.se Jobbnummer
9670226