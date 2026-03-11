Arbetsledare till glasscafé - Sommaranställning
Johannesviks Camping & Stugby AB / Butikssäljarjobb / Sotenäs Visa alla butikssäljarjobb i Sotenäs
Vill du arbeta i en härlig sommarmiljö och vara med och driva ett populärt glasscafé? Vi söker nu en ansvarstagande och driven arbetsledare till Wägga Glasscafé, som ligger nära Johannesvik Camping i Kungshamn.
Under sommarsäsongen har vi många besökare och söker därför en person som vill ta en aktiv roll i den dagliga driften av caféet.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare ansvarar du tillsammans med oss för att verksamheten fungerar smidigt under dagen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Arbetsledning av personal i caféet
• Planering av arbetsschema tillsammans med ägarna
• Tillverkning av glass samt enklare bakning
• Kassahantering och kundservice
• Planering och genomförande av aktiviteter i caféet
• Städning, tvätt och ordning i lokalen
• beställning av råvaror i samråd med ägarenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år, men vi ser gärna äldre sökande!
• Är ansvarstagande, strukturerad och självgående
• Har god servicekänsla och tycker om att arbeta med människor
• Har god samarbetsförmåga och kan ta egna initiativ
Erfarenhet från café, restaurang eller annan serviceverksamhet är meriterande men inget krav.
Anställningsform: Sommaranställning
Arbetstid: Schemalagd arbetstid mellan kl. 10.00-18.00, arbete kan förekomma alla dagar i veckan inklusive helger
• Placering: Kungshamn
• Period: Sommarsäsongen (exakta datum enligt överenskommelse)Så ansöker du
Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv samt eventuell tidigare erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: malin@johannesvik.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glasscafé arbetsledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Johannesviks Camping & Stugby AB
(org.nr 556498-8615), https://waggaglasscafe.se/
Vägga Nordgård 1 (visa karta
)
456 34 KUNGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789943