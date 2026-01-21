Arbetsledare till Fritidsbanken Söderhamn
Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice, Sport och fritidsenheten / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Söderhamn Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Söderhamn
2026-01-21
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice, Sport och fritidsenheten i Söderhamn
Ditt uppdrag
Som arbetsledare för Fritidsbanken ansvarar du för den dagliga driften av Fritidsbankens verksamhet.
Uppdraget omfattar arbete på strategisk, administrativ och operativ nivå med fokus på att säkerställa en tillgänglig, inkluderande och välfungerande verksamhet i hela kommunen. I rollen rapporterar du till platsansvarig för Fritidsbanken och arbetar i nära samverkan med kollegor inom Sport- och fritidsenheten samt andra berörda aktörer.
Arbetet innebär att planera, samordna och leda den dagliga verksamheten i Fritidsbankens butik, där service till låntagare, hantering av återbrukad sport- och fritidsutrustning samt ordning och struktur i verksamheten är centrala delar. Du är även en aktiv del i Fritidsbankens grunduppdrag genom insamling, sortering, återbruk och utlåning av utrustning, och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och mål.
Som arbetsledare ansvarar du även för att planera och genomföra Fritidsbankens utåtriktade aktiviteter, med syfte att stärka tillgänglighet, inkludering och geografisk närvaro. Genom fysisk aktivitet och rörelse bidrar verksamheten till att fler personer och målgrupper får möjlighet till en aktiv fritid, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Arbetet omfattar hela processen från planering och logistik till genomförande, uppföljning och viss administration.
I rollen ingår att samverka med lokalt föreningsliv, civilsamhälle, offentlig förvaltning och näringsliv samt att bidra till gemensam planering, samordning, genomförande och utvärdering av Sport- och fritidsenhetens uppdrag och verksamhet. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra, och kräver god förmåga att ta ansvar, skapa struktur och bygga relationer.
Tjänsten innefattar arbete både i Fritidsbankens butik och vid utåtriktade aktiviteter runt om i kommunen. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Beskrivning av arbetsplatsen
I sektor Samhällsservice samlas de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan på att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling, utgöra kommunens tekniska kompetens samt utveckla goda livsmiljöer. Intern service, medborgarservice samt operativ samhällsbyggnad är de verksamhetsområden som finns inom sektorn. Här arbetar drygt 800 medarbetare med exempelvis kostverksamhet, lokalvård, bemanning, bilpool, sport- och fritid, kundtjänst, myndighetsutövning, detaljplan och projektkontor.
Din kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som berör fritid, friskvård, folkhälsa, idrott eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Driva projekt
• Personalansvar
• Utvecklingsarbete
• Föreningsarbete
• Arbete i ideell organisation
• Arbete med människor; barn, unga och äldre
• Serviceyrken med kundkontakt
Vi söker dig som;
• är intresserad av sport och fritidsaktiviteter samt människors välbefinnande och hälsoutveckling.
• har gott organisatoriskt sinne samt förmåga och kunskap att utföra enklare reparationer av
sport-och fritidsutrustning.
• trivs med att arbeta flexibelt och självständigt.
• social kompetens och ett gott bemötande.
• kan ta egna initiativ, organisera och planera sin tid är grundläggande för arbetet.
B-körkort är ett krav samt erfarenhet att köra släpvagn.
Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice, Sport och fritidsenheten Kontakt
Marcus Wågström Enhetschef 0270-75121 Jobbnummer
9696176