Arbetsledare Tak Stockholm

2025-08-13
Är du vår nya arbetsledare inom tak och takservice i region Stockholm med omnejd?
Som arbetsledare på BITAB har du en nyckelroll i att driva och leda våra projekt framåt.
Rollen är bred och innefattar bland annat mycket arbetsledning på plats med våra medarbetare, uppföljning, byggmöten, kundbesök, en viss del projektledning.
Vi har kontor i Sthlm, där du kommer att utgå ifrån.
I din roll som arbetsledare leder, planerar och fördelar du arbetet i produktionen ute på fältet samt följer upp att tider och utförande stämmer mot kundens önskemål. Du arbetar tätt ihop med företagsledningen samt övriga arbetsledare och är involverad både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.
BITAB som arbetsgivare kännetecknas av korta beslutsvägar, högt till tak, stort engagemang och vi ger dig som medarbetare stora möjligheter att påverka ditt arbete och de projekt du jobbar med.
Vi ser att du har bred erfarenhet inom byggbranschen, hög social kompetens, kan bidra med din sakkompetens samt leda och fördela arbetet självständigt. Givetvis ser vi även att du är en problemlösande lagspelare och en person som tycker om att ta ansvar.
Våra uppdragsgivare är privatpersoner, kommuner, fastighetsägare inom både den privata som offentliga sektorn. Vi har ram- och service avtalskunder. Flexibla arbetsuppgifter förekommer vid behov.
Vi söker dig som har dokumenterad längre erfarenhet inom takbranschen. Vi ser det som meriterande om du har BAS U/P, Entreprenad juridik, erfarenhet inom arbetsledning, projektledning. B-körkort är en förutsättning.
Vi är ett familjeföretag som växer stadigt, en slimmad organisation med högt till tak.
Omfattning är 100% och möjlighet till förmånsbil finns.
Skicka din ansökan till med CV ink personligt brev till jobb@bitab.se
Märk ansökan med: Arbetsledare Tak
Om BITAB
Vår kärnverksamhet är förlagd i Södermanland där vi har vårt huvudsäte. Vi erbjudande alla former av tjänster inom entreprenad och projektledning. Koncernen har cirka 45 anställda.
BITAB är inte som andra byggföretag. Vi är ett familjeföretag med högt till tak, vi driver utvecklingen framåt genom att utmana normer och tänka annorlunda. Vi har lång erfarenhet av allt inom bygg med kärnverksamhet inom takläggning.
Vi erbjuder totalentreprenader med goda referenser.
Vi är ett värderingsstyrt företag och målsättningen är att alla anställda ska kunna fatta beslut och vidta åtgärder baserade på våra gemensamma värderingar.
Våra värderingar är ärlighet, respekt och tillit. Vi är BKMA certifierade.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@bitab.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556265-5711)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
