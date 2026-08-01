Arbetsledare sportshop

Branäs Fritidscenter AB / Chefsjobb / Torsby
2026-08-01


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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Om avdelningen
I Branäs har vi två sportshopar som är fördelade på Branäs Dal och Branäs Berg. I våra butiker kan gästerna hitta allt som behövs för att få en lyckad semester.
Om rollen
På avdelningen arbetar du i ett team där du är den närmsta kontakten för medarbetarna. En viktig del av din roll är att kunna motivera, engagera och ge feedback till dina kollegor. I din roll ser du till att gästens möte med oss alltid motsvarar våra mål gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service.
Urval av arbetsuppgifter

Motivera och leda arbetsgruppen

Leverera god service och kunskap till våra gäster

Att ha en säljande butik genom påfyllnad av varor

Förvaltning av timmar och schema

Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.

Säsongsboende

Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå

Rabatt på boende för familj och vänner

Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.

Vi söker dig som är...
Älskar att jobba med människor

Serviceinriktad

Vana att jobba i högt tempo

Flexibel

Strukturerad

Intresse för skidåkning

Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.

Publiceringsdatum
2026-08-01

Kvalifikationer
Bekväm med både engelska och svenska språket

B-körkort

Tillgång till bil

Meriterande
Erfarenhet av ledarroll

Erfarenhet av serviceyrke

Inköp av livsmedel

Kassavana

Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta Butikschef, Jennifer Thorvall, jennifer.thorvall@branas.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899781-2126705".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Branäs Fritidscenter AB (org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta)
680 60  SYSSLEBÄCK

Arbetsplats
Branäs

Jobbnummer
10017872

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